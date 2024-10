Lionel Messi sorprendió al hablar del Mundial 2026 y las chances de ser entrenador tras su retiro

Lionel Messi continúa siendo determinante, tanto en Inter Miami como en la Selección Argentina, aunque es un hecho que su retiro está cada vez más cerca. Sobre esta situación, el capitán argentino todavía no tiene una fecha concreta, aunque ya empieza a pensar en su futuro.

Durante una entrevista con Fabrizio Romano, el rosarino se refirió a su futuro y no dio certezas sobre la posibilidad de estar en el Mundial 2026. «En el fútbol puede pasar cualquier cosa, trato de vivir el día a día», sentenció.

Aunque el exjugador del Barcelona opinó sobre lo que sucederá una vez que se cuelgue los botines y reveló detalles sobre las consultas de ser DT: «Creo que no me gustaría ser entrenador, pero no tengo claro mi siguiente paso después del fútbol.

«Hoy pienso solamente en jugar, seguir entrenando y pasarla bien«, señaló el campeón del mundo.

Además, destacó el apoyo que recibió a lo largo de su carrera y planteó: «Que la gente me recuerde como quiera. Estoy muy agradecido por mi carrera y por haber conseguido todo lo que tengo gracias a Dios».

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en Inter Miami

El capitán argentino saltará nuevamente al campo de juego el próximo sábado 2 de noviembre, cuando Inter Miami visite a Atlanta United por el segundo encuentro de los PlayOffs.

En el duelo de ida, las Garzas ganaron el encuentro y se define al mejor de tres partidos.