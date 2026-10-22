Argentina en 2026: qué dice el ranking del FMI sobre el crecimiento económico del país comparado con el resto de América

El FMI redujo su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026. Las estimaciones se conocieron en paralelo a las declaraciones de Javier Milei sobre el futuro de la economía y los ingresos de los hogares.

La economía argentina crecerá un 2,1% en 2026, según la última proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo redujo su pronóstico para el país y estimó cómo evolucionará la actividad en las economías de América, en un escenario que también enfrenta expectativas oficiales de recuperación y cuestionamientos por el poder adquisitivo.

De acuerdo con el informe Perspectivas de la Economía Mundial, difundido el lunes pasado, el Fondo modificó sus cálculos para la Argentina y mantuvo en 3,1% su previsión de crecimiento global.

FMI: qué países lideran el ranking de crecimiento económico en América

Guyana encabeza el ranking, con una expansión prevista del 22,3%, impulsada por el desarrollo de su sector petrolero. Detrás aparecen Venezuela y Panamá, con un 5% cada uno, seguidos por República Dominicana, con 4,6%, y Paraguay y El Salvador, con 4,5%.

Entre las economías que superan el pronóstico argentino figuran también Estados Unidos y San Vicente y las Granadinas, con un 2,3%, además de Brasil y Colombia, con un 2,2%. Perú, con un 3%, y Ecuador, con un 2,7%, también tienen mejores perspectivas para este año, de acuerdo con las estimaciones del organismo.

El FMI recortó el crecimiento argentino y ajustó la inflación para 2026

El Fondo bajó su proyección para la Argentina del 3,5% al 2,1%, una reducción de 1,4 puntos porcentuales respecto de abril, cuando había publicado esa estimación y luego la ratificó en julio. En octubre de 2025, el pronóstico había sido del 4%.

La revisión también alcanza a los precios: el organismo proyecta una inflación promedio del 32,5% para 2026, por encima del 30,4% calculado en abril. Para 2027, en cambio, prevé que la economía argentina crezca un 3,5% y que la inflación promedio anual se ubique en el 21,2%.

La subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks, atribuyó el recorte a una actividad más débil y a una demanda interna moderada, en un contexto de condiciones financieras restrictivas. Según explicó, el organismo espera una recuperación desde el último trimestre de 2026, que se fortalecería en los dos años siguientes, con apoyo de las exportaciones agrícolas y energéticas y de una mejora de la inversión.

Milei prometió un crecimiento histórico y cuestionó el dato sobre los ingresos

Las proyecciones del FMI se conocieron después de que el presidente Javier Milei anticipara en París que la Argentina podría atravesar su mejor año económico en 2028. El mandatario también sostuvo que, si consigue la reelección, los cuatro años siguientes serán “inolvidables” y proyectó exportaciones por 200 mil millones de dólares en ese período.

En ese escenario, Milei afirmó que “Argentina va a empezar a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país”. Sin embargo, las declaraciones coincidieron con la discusión sobre la situación económica de los hogares y los resultados de una encuesta de la consultora Zentrix sobre las dificultades para llegar a fin de mes.

El presidente se refirió a ese planteo durante la conferencia Argentina Oil & Gas en Neuquén. Allí calificó la frase “la gente no llega a fin de mes” como “una pelotudez del tamaño de una casa” y vinculó ese diagnóstico con un discurso impulsado por el kirchnerismo.