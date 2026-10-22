Vaca Muerta llevó a Neuquén a un nuevo récord histórico: superó los 714.000 barriles diarios de petróleo

La producción no convencional de Vaca Muerta explica casi el 98% del petróleo que se extrae en Neuquén. (Foto: gentileza)

La producción de petróleo de Neuquén volvió a romper su techo. En septiembre alcanzó un promedio de 714.089 barriles diarios, un nuevo récord histórico que supera la marca de 685.316 barriles registrada en agosto. El empuje vino, otra vez, casi por completo de Vaca Muerta.

Con la histórica edición de la AOG Patagonia 2026 como telón de fondo, Provincia confirmó que durante septiembre se sumaron 28.773 barriles diarios, una suba del 4,2%. En la comparación con septiembre de 2025, el crecimiento fue del 25,95%.

Según los datos de la subsecretaría de Hidrocarburos del ministerio de Energía provincial, la producción acumulada entre enero y septiembre fue un 29,83% superior a la del mismo período del año pasado.

Las áreas de Vaca Muerta que explicaron el nuevo récord histórico de Neuquén

El salto se apoyó sobre todo en Bandurria Sur, que aportó 8.654 barriles diarios adicionales, y Rincón de Aranda, con 5.990. Detrás aparecen La Angostura Sur I (+4.913), Bajada del Palo Oeste (+4.347), El Trapial Este (+3.692) y Loma Jarillosa Este (+2.309).

El peso del no convencional es cada vez más contundente: llegó a 697.595 barriles diarios, el 97,69% de todo el petróleo que se extrae en la provincia.

El dato provincial llega un mes después de que agosto dejara un triple récord, en Vaca Muerta, Neuquén y el país. En ese mes la Argentina alcanzó por primera vez los 926.925 barriles diarios. Con el nuevo salto neuquino, la meta del millón de barriles por día para fin de año sigue a la vista.

La menor demanda de gas se reflejó en los yacimientos

La producción de gas se ubicó en 104,76 millones de metros cúbicos diarios, con una diferencia a la baja del 9,28% frente a los 115,47 millones de agosto. La reducción se concentró en Fortín de Piedra, Sierra Chata, La Calera, Aguada Pichana Este, El Mangrullo y Aguada Pichana Oeste. Según la provincia, responde sobre todo a factores estacionales ligados a la menor demanda residencial tras el invierno.

Aun así, el volumen fue un 9,46% superior al de septiembre de 2025, y el acumulado de los primeros nueve meses muestra una suba del 6,09% interanual.

El no convencional también domina en el gas. Aportó 95,71 millones de metros cúbicos diarios, el 91,36% del total: 85,97 millones de shale gas y 9,75 millones de tight gas.

Con estos niveles, Neuquén se mantiene como la principal provincia productora de hidrocarburos del país, con una participación del 75% tanto en petróleo como en gas.