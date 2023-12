Dólar blue: «No hacemos futurología», afirmó Manuel Adorni, vocero del Gobierno

El vocero presidencial Manuel Adorni brindó esta mañana su primera conferencia de prensa como estaba previsto en la que confirmó que mañana se conocerán los anuncios económicos, aunque no precisió la hora y dio definiciones sobre las expectativas por la reacción de los mercados y las subas de precios.

En su primer contacto con el periodismo en la Casa Rosada, Adorni prefirió no formular estimaciones sobre cómo será la apertura de los mercados financieros y bursátil en el primer día hábil después de la asunción presidencial y reafirmó que «se va a respetar a rajatabla en equilibrio fiscal».

«El ‘no hay plata’ no es una frase hecha», puntualizó, en una ratificación del sentido de la política fiscal del nuevo gobierno, sobre la que dijo que «está claro que se vienen tiempos de cambio, tiempos que serán complejos».

Adorni señaló que «hay cambios bruscos de precios que venimos viendo desde hace muchísimo tiempo», con «un 200% de inflación anual y salarios reales que a veces dan pena cuando se los compara con lo que pasa en el mundo».

«El comportamiento del dólar, si ven que el dólar blue puede dispararse o no, más allá de las modificaciones que se puedan… Algo que también vamos a terminar o intentar terminar es con la futurología. Vamos a hablar sobre hechos ciertos. Mañana en tal caso, si gustan, analizamos cómo reaccionó el mercado hoy. Pero la verdad es que no puedo, es imposible y no me gusta hacer futurología. Nunca la hice, no la voy a hacer ahora», explicó Adorni.

En este contexto, hizo énfasis en que «se terminó lo de gastar más de lo que se tiene». «No hay plata no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no gastar más de lo que tenemos», señaló.

«La decisión del Presidente es que este sea el inicio de una Argentina distinta. Donde no tengamos que sufrir ni la indigencia, ni la pobreza, ni los salarios básicos», siguió Adorni, quien también advirtió que «se vienen tiempos de cambio, que serán complejos».

Con información de Agencia Télam y Ámbito