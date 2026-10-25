El CEO de Banco Macro anticipa: “En los próximos 10 años Argentina va a romper la restricción externa”

La dicotomía que atraviesa a la macroeconomía argentina volvio a quedar a la vista como nunca esta semana. Todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor del shale se congregaron en Neuquén y ofrecieron una exhibición del potencial productivo y exportador que ya es una realidad.

Durante el primer día de la Exposición AOG y mientras el presidente Javier Milei se encontraba en suelo neuquino, se conocieron los datos del comercio exterior de septiembre, que registraron la mejor marca exportadora mensual de la historia. Dos días despues, y aún durante la expo, se conoció el dato de actividad de agosto que dejó la economía al borde de una reseción técnica.



Con esa doble velocidad convive el mercado de capitales que debe ofrecer el financiamiento acorde a las necesidades de un sector dinámico como Vaca Muerta, y al mismo tiempo ser soporte para actividades de otro tenor, que viven una transición compleja.



Juan Parma es CEO de Banco Macro, y estuvo presente en el Energy Trade Mission Summit que la Cámara de Comercio Argentina Texas convocó en el Centro de Convenciones Domuyo con la presencia del Embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas.

Banco Macro fue main sponsor de la convocatoria, y parte de la misión de negocios que se llevó a cabo durante la AOG.

En diálogo mano a mano con RÍO NEGRO, Juan Parma valoró el escenario que se vive a nivel regional, ponderó que Argentina vive un cambio estructural, y valoró la senda escogida por el programa económico.

PREGUNTA: ¿Qué sensaciones recogen desde la entidad al observar toda la cadena de valor de Vaca Muerta reunida en Neuquén?

RESPUESTA: La verdad que es impresionante, es esa ebullición de una región que está en pleno crecimiento. Uno de los días en que participamos de la Expo AOG Argentina Oil & Gas, llovía, era un día feo, pero así todo había más de 10.000 personas visitando la expo, con los grandes operadores, las empresas de servicios y todas las pymes que forman parte de esta gran ebullición económica y comercial que es Vaca Muerta.

El banco tiene un rol fundamental, y es el de apoyar financieramente para que la estructura de la región esté lista antes de duplicar y triplicar la producción.

P: Fueron main sponsors del evento organizado en Neuquén por la Cámara de Comercio Argentina Texas…

R: Sí, somos parte de la Misión Texas en Argentina. Eso también da la pauta de la importancia que tiene en esta actividad la principal economía del mundo, y en especial el Estado de Texas, que tiene el protagonismo en la industria de Oil & Gas tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, y ahora diciendo presente acá en Argentina y en Neuquén, siendo protagonista de este gran desarrollo de Vaca Muerta.

P: ¿Cómo se ensambla un banco como Macro en este contexto? ¿Cuál es la simbiosis con este escenario tan particular?

R: Mira, cuando vos ves lo que está pasando en Neuquén y en Vaca Muerta, si tomás el nivel actual de exportaciones y le agregás ahora el VMOS, que es el oleoducto que se está por habilitar, eso duplica la capacidad de transporte y de producción. Y si después le pones los proyectos de LNG, de gas natural licuado, eso se vuelve a duplicar, con lo cual la multiplicación de la necesidad de infraestructura en lo que tiene que ver con movimientos de tierra, infraestructuras constructivas, caños, camiones, transporte, agua, arena, todo se multiplica entre dos y tres veces. Por lo tanto, el banco tiene un rol fundamental, al igual que el mercado de capitales. Los bancos tenemos que apoyar con ese financiamiento para que la infraestructura esté lista y así poder habilitar el potencial de la región, ahora que la capacidad de transporte se va a duplicar y luego triplicar con los proyectos de LNG.

P: ¿Cuál es la inserción actual de Banco Macro en Neuquén y Vaca Muerta?

R: El Banco Macro es uno de los bancos más grandes de Argentina. En Neuquén contamos con 5 sucursales, tenemos 40.000 clientes, y de ellos más de 1.500 clientes pertenecen al segmento PyME. Así que nuestro posicionamiento, tanto desde el punto de vista de capital como desde el punto de vista físico y de red y de presencia en la plaza para apoyar, no solamente a las grandes operadoras, sino a la cadena de valor, es inmejorable. Es uno de los motivos por los que decidimos ser el principal sponsor en el evento Argentina – Texas, y apoyar esta exposición AOG en Neuquén, porque creemos en la provincia, estamos comprometidos y hay que demostrarlo en los hechos, por eso estamos acá, con nuestros recursos, con nuestro equipo, con nuestros empleados y con nuestro capital puesto en la región.

El RIGI es una herramienta muy positiva que permite la llegada de inversión extranjera directa a sectores como el shale y la minería.

P: ¿Cuáles son principales elementos de diferenciación con los que cuenta Banco Macro en el mercado?

R: En primer lugar, el compromiso con la Argentina y con la región, estratégico. En segundo lugar, la capacidad de capital y de liquidez para apoyar con financiamiento a la región. El Banco Macro es hoy el banco más capitalizado de la Argentina, con mayor liquidez en Argentina, y eso es un segundo punto muy importante, la voluntad y la capacidad. Y en tercer lugar, los productos. Entonces, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con mercado de capitales, nosotros tenemos Macro Securities, que es la casa de bolsa del banco, es la mayor casa de bolsa bancaria de la Argentina. Participamos en 7 de cada 10 emisiones de deuda y colocaciones de deuda del sector en la Argentina en los últimos 2 años.

P: ¿Cómo es la relación directa del banco con la cadena de valor productiva?

R: Ese es un elemento muy importante, el financiamiento de la cadena de valor. Normalmente, la cadena de valor está conformada por proveedores de proveedores de los distintos rubros que hacen a la construcción de la infraestructura y a la prestación de los servicios críticos, que normalmente tienen contratos a corto plazo, a largo plazo con los prestadores, y reciben facturas o pagos a plazo, que necesitan descontar. Nosotros creo que tenemos un muy buen producto para financiar esa cadena de valor, sea a través de descontar un contrato, descontar una factura, descontar cheques. Tenemos una plataforma electrónica muy competitiva que permite que el banco financie a un proveedor que tiene un cheque de una factura o un contrato de una de las prestadoras, sea que sea cliente del banco o no. Nosotros queremos que todos sean clientes, pero incluso si no es cliente del banco también le podemos descontar un cheque. Esos son los pilares: la voluntad, la visión, la capacidad financiera y los productos para apoyar a la industria de la cadena de valor.

P: Estando presentes en todo el país, ¿cómo perciben desde el banco estas distintas velocidades que tienen las economías regionales?

R: Bueno, creo que es algo evidente, lo dicen los números. Hoy hay distintas argentinas dentro de la misma Argentina. Hay sectores que están con crecimientos de 10%, dos dígitos, como por ejemplo Oil & Gas, como por ejemplo minería, como por ejemplo el agro, que también ha tenido un excelente año. Y otros sectores que están en transición. Pero en el norte del país, donde nosotros somos muy fuertes, en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en San Juan, los proyectos mineros, tanto en lo que es cobre, en lo que es litio, en lo que es oro, en lo que es plata, están con muchos proyectos y con mucha inversión extranjera directa, que de la misma manera que ha ocurrido con Oil & Gas, también han florecido a la luz del RIGI. Esa ha sido una herramienta que realmente vemos como muy positiva. Efectivamente hay otras regiones que están viendo esta explosión de crecimiento en otros sectores. Y hay regiones o áreas del país donde hay una transición que se está llevando a cabo.

Gran parte del financiamiento de los proyectos para el shale se hace en dólares. Y las tasas que ofrece hoy el sistema, ya sea a través del mercado de capitales como a través de los bancos, son muy competitivas.

P: ¿Cuál cree que es el principal cambio que atraviesa la Argentina en esa etapa de transición?

R: La Argentina sufrió durante muchísimos años una restricción externa, que era la falta de dólares. Y me parece que la Argentina en los próximos 10, 20 años va a ver, de alguna forma, resuelto esta gran restricción histórica que tenía la economía argentina.

P: ¿Cómo conviven con el nivel de tasas de interés que tenemos hoy?

R: Yo te diría que gran parte del financiamiento de estos proyectos se hace en dólares. Y las tasas que ofrece hoy el sistema, ya sea a través del mercado de capitales como a través del financiamiento bancario en dólares, son muy competitivas. Pensemos que el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años está arriba del 5%, que es un parámetro de riesgo cero. Hoy vemos que hay compañías emitiendo deuda en el mercado de capitales a 3 o 4 años al 6%, 6,5% o compañías que están pudiendo financiarse con los bancos a plazos de 6 meses, 1 año, a tasas de un dígito bajo. Creo que no es un mal lugar para estar para una industria que tiene gran parte de su financiamiento en dólares. Las tasas de pesos han tenido una trayectoria descendente. Creo que todavía hay más para seguir convergiendo en la medida que la inflación siga bajando. Hoy la tasa de interés está en un terreno real marginalmente positivo o por lo menos equiparando a la inflación para que los pesos no pierdan contra la inflación. En la medida que la inflación siga bajando, tarde o temprano las tasas seguirán acompañando.

P: ¿Cómo ven el movimiento de los créditos hipotecarios para vivienda?

R: Como en todo, por un lado hay un factor de oferta y un factor de demanda. Desde el punto de vista de la oferta, las tasas de créditos hipotecarios habían subido en algún momento y ahora volvieron a empezar a acomodarse hacia la baja con tasas de uva más 7,5%. Esa es la línea que nosotros como banco tenemos vigente, que es una buena tasa.

Desde el lado de la demanda, creo que es donde todavía tiene que haber un poco más de tracción y eso tiene que ver con el despegue no solamente de la economía en los sectores de extracción primaria como el oil & gas, como minería, como agricultura, sino este derrame al resto de la economía que debería hacer que la demanda y que la gente se anime a tomar crédito para comprar su vivienda despegue.

Perfil

Juan Parma es Licenciado en Administración (Universidad de La Plata) y Máster en Finanzas (UCEMA).

Dedicó su carrera a los servicios financieros en banca mayorista y minorista, wealth management y seguros, en México, Brasil, Estados Unidos y Canadá, Panamá y Uruguay.

Actualmente soy CEO de Banco Macro, uno de los bancos más grandes de la Argentina.