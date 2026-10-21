La industria, la construcción y el comercio retrocedieron en agosto y complican la recuperación económica

El INDEC confirmó la caída de la actividad y crecen las señales de una recesión técnica. Foto: NA

Aunque el Gobierno se empeñe en negarlo, los datos oficiales muestran que la economía está estancada y en los próximos meses se confirmará que entre el segundo y el tercer trimestre entró en recesión.

El INDEC confirmó el ciclo recesivo de la economía

El INDEC informó este miércoles que la actividad en agosto cayó 1,7% con relación al mismo período del año pasado y apenas subió 0,1% respecto de julio. La tendencia ciclo –que el Gobierno pidió que sea el indicador de referencia– dio “cero” frente al mes anterior y es el quinto período consecutivo en el que se repite este resultado.

De esta forma, entre enero y agosto la actividad creció 1,2%, lo que representa una desaceleración de 0,5 puntos con relación a la medición previa.

Dado este resultado, la actividad en su conjunto debería crecer más de 8% intermensual en septiembre para evitar un tercer trimestre negativo, lo cual marcaría una “recesión técnica”.

El dato oficial de esta situación se conocerá a mediados de diciembre, cuando el INDEC publique la totalidad del informe sobre la evolución del PBI. Las cifras que se difundieron hoy corresponden al EMAE, un adelanto mensual de ese trabajo trimestral.

A diferencia de otras oportunidades, el presidente, Javier Milei, no se pronunció sobre el informe del INDEC, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, se refugió en comparaciones con noviembre de 2023.

El informe oficial vuelve a mostrar el mismo mapa de los meses anteriores. Los crecimientos más destacados se observaron en “minas y canteras” (11,1%), que refleja la actividad del sector petrolero y minero.

En cambio, la industria cayó 3,2%, la construcción 2,5% y el comercio 3,5%.

“No esperamos que la economía cambie rotundamente la dinámica de los últimos meses. Podrán volver a verse meses con crecimiento, pero vemos una economía moviéndose tibiamente, sin drivers claros que empujen un crecimiento más robusto para el corto plazo”, señaló la consultora LCG.

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, remarcó que “el dato de actividad de agosto fue muy malo. Después del desplome de julio, era razonable esperar un rebote que moderara la caída bimestral. Pero eso no ocurrió y la economía se encamina a una recesión técnica entre el segundo y el tercer trimestre”.

“El problema de fondo sigue siendo la debilidad de la demanda interna. Una política monetaria sin ancla nominal clara y con alta discrecionalidad contribuye a que los bancos mantengan las tasas de interés activas en niveles muy elevados, paralizando el crédito”, concluyó.

Septiembre

Los datos sectoriales de las principales ramas de actividad anticipan que septiembre fue un mes de mejoría leve y selectiva.

La producción automotriz fue de 39.747 vehículos automotores, lo que representó un incremento del 0,9% respecto a agosto de 2026 y una caída del 15,6% en comparación con septiembre de 2025. Las exportaciones alcanzaron las 28.213 unidades, marcando una suba del 14,7% frente a agosto y un incremento del 6,8% respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, las ventas a concesionarios subieron 10,6% mensual, pero cayeron 20,4% interanual.

En tanto, los despachos de cemento treparon a 959.727 toneladas, el nivel más alto en el año. Este volumen representó una recuperación de 18% en comparación con agosto y un alza de 4,5% contra igual mes del año pasado. En lo que respecta al total de los materiales para la construcción, las ventas cayeron 0,65% contra el mes anterior y 2,9% frente a septiembre del año pasado.

Entre los segmentos hundidos se encuadra la industria metalúrgica, que se desplomó otro 3,3% interanual, tocando un piso histórico.

A pesar de ello, los mínimos datos positivos mencionados le permiten al Gobierno abrigar la esperanza de que el tercer trimestre haya terminado al menos equilibrado y detener la caída.

Los analistas vienen recortando las estimaciones de crecimiento de PBI desde hace varios meses. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, un conjunto de 44 consultores redujo de 2,1% a 1,5% la estimación de avance del PBI para 2026. Cabe recordar que a principios de año esperaban una expansión de 3,5%, mientras que el Gobierno hablaba de más de 5%.