El GAFI advierte que una parte de la Ley Bases podría abrir la puerta al lavado narco

El inicio del debate legislativo sobre la nueva versión de la «Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos», más conocida como «Ley Ómnibus», se demora a raíz de la falta de acuerdo entre el oficialismo y los bloques «dialoguistas». Mientras tanto, las alarmas se encendieron en el mundo global de las finanzas a raíz de uno de los capítulos incluidos en el mega proyecto, que podría abrir la puerta al lavado de activos.

Quien habría advertido acerca del peligro es nada menos que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental creado por el G7 y de estrecho vínculo con la OCDE, que se ocupa de auditar el movimiento de fondos, inversiones y operaciones financieras en todo el mundo, con el objetivo de controlar el blanqueo de capitales, en especial cuando los fondos provienen del narcotráfico, la trata de personas o la venta ilegal de armas.

Hace años que el GAFI mira en detalle al país, y ya había advertido al país sobre el peligro que representa el movimiento financiero del narcotráfico. El gobierno de Alberto Fernández se había comprometido a avanzar en las modificaciones a la Ley 25.246 para la prevención del lavado de activos, cuya última modificación data del año 2000. El debate quedó empantanado en medio de la frenética campaña electoral de 2023.

Sin embargo, lo que encendió las alarmas del GAFI este mes, fueron las declaraciones del presidente Javier Milei en una entrevista. El mandatario fue consultado por la posibilidad de un blanqueo y por la posible reacción del GAFI, a lo que respondió «me importa un rábano». Y agregó que «hay algunas cosas que los políticos definen como delito, y para mi no son delito».

Ante la re pregunta sobre la posibilidad de establecer un blanqueo que permita ingresar al sistema fondos no declarados, Milei respondió: «Si querés usar 50 palos verdes, me importa un rábano». Sorprendido, el periodista retrucó: «Pero vas preso si no decís de donde viene la plata». De inmediato el presidente afirmó: «Vas preso en base a las leyes de ahora», dando a entender que podría eliminar el control sobre el origen de los fondos.

El inicio del debate de la Ley Bases, volvió a disparar el alerta del organismo. Sucede que en la nueva versión de la Ley Ómnibus el gobierno incluyo un Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI), que contiene beneficios impositivos y también en materia cambiaria para siete sectores económicos con alto potencial de crecimiento.

El objetivo del gobierno es ofrecer estabilidad y seguridad jurídica a grandes inversores nacionales o extranjeros que se decidan a traer sus fondos a la Argentina para el desarrollo productivo, especialmente en aquellos rubros altamente competitivos y de capacidad exportadora.

El capítulo de la Ley Ómnibus que incluye el RIGI, ya cosechó críticas y adhesiones. Las metalúrgicas pusieron el grito en el cielo y enviaron una carta a Caputo advirtiendo que el esquema atenta contra la industria nacional y que implicaría pérdidas de competitividad severas para el sector. Las grandes empresas y los gobernadores de provincias mineras e hidrocarburíferas en tanto, ven con buenos ojos los incentivos fiscales, principalmente en el marco del desarrollo de Vaca Muerta y del litio.

No obstante, atento las palabras explícitas de Milei respecto al origen de los fondos y a la inclusión del RIGI en la Ley Ómnibus, el GAFI anticipó su no conformidad y advirtió que la iniciativa puede significar un incremento ostensible del lavado de activos, en especial con fondos provenientes del narcotráfico.

El diario digital La Política On Line accedió a lo que sería el borrador de las objeciones que el GAFI oficializará en breve. «El mencionado Registro es una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad» indica el citado texto.

«Las fallas de seguridad de la Ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales, lo que significará transformar a la argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales». GAFI en relación al RIGI incluido en la Ley Ómnibus

Más adelante el texto que estaría por publicar el GAFI agrega respecto a la Ley Ómnibus que «Las fallas de seguridad de la Ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales, lo que significará transformar a la argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto multidimensional«.

El foco del organismo está especialmente puesto sobre el origen de los fondos que llegarían al país para generar inversiones. Justamente el punto al que el presidente Milei le restó importancia de forma explícita. También hace énfasis en los montos habilitados por el RIGI, y señala como una inconsistencia el hecho de que el proyecto de ley no incluya «piso» ni «techo» para los mismos.

Tanto aquella vez cuando el GAFI seguía de cerca la modificación a la Ley 25.246 durante el gobierno de Alberto Fernández, como en esta ocasión con la inclusión del RIGI en la nueva Ley Ómnibus, la advertencia es la misma: el organismo podría penar al país con sanciones que van desde la inclusión en la «lista gris» que incluye a los países bajo mayor control hasta la inclusión en la «lista de paraísos fiscales». Cualquiera de esas opciones sería severamente dañina para la argentina en los mercados financieros globales, incrementado el riesgo y encareciendo el crédito.