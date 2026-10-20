Superávit récord, pero riesgo país en 675: qué explica la paradoja

Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por encima del 5%, son uno de los motivos que explican la suba del riesgo país. (Foto: gentileza)

La balanza comercial registró en septiembre un superávit de US$ 2.976 millones, el mayor del siglo a valores constantes. Sin embargo, el riesgo país cerró el lunes en 675 puntos básicos, su valor más alto desde el 30 de octubre de 2025.

Según los datos de Rava Bursátil, el indicador sumó 86 puntos en la última semana, con cinco subas consecutivas. Desde el mínimo del año, de 402 puntos el 10 de julio, acumula un alza de 273 puntos.

La explicación está, sobre todo, afuera. Según un informe de Grit Capital citado por Infobae, la suba no necesariamente refleja un cambio en la economía local, sino una combinación de factores externos y técnicos.

El indicador, que elabora el banco JP Morgan, mide la sobretasa que le exige el mercado a la Argentina por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más alto, más caro le resulta al país, a las provincias y a las empresas salir a buscar dólares en el mercado internacional.

Con 675 puntos, esa sobretasa equivale a 6,75 puntos porcentuales.

Qué significa el riesgo país en 675 puntos para Neuquén, Río Negro y Vaca Muerta

El riesgo país funciona como piso de la tasa de interés que pagan las provincias y las empresas cuando se financian en dólares. Cuanto más sube, más caro resulta refinanciar deudas o salir a buscar fondos nuevos.

Por eso lo siguen de cerca Neuquén y Río Negro, que tienen deuda en esa moneda, y las petroleras que invierten en Vaca Muerta, que suelen recurrir al mercado internacional para financiar sus proyectos.

1. Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por encima del 5%

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subió el lunes a 5,14%, un nivel alto para un activo considerado de los más seguros del mundo. El petróleo Brent, por encima de los 100 dólares, mantiene esas tasas en niveles elevados.

Cuando Estados Unidos ofrece ese retorno, los inversores tienden a reducir posiciones en países emergentes, y eso se refleja en el precio de los bonos argentinos.

2. La situación fiscal de Francia y su impacto en los bonos de Europa

Francia atraviesa protestas sociales con un déficit fiscal cercano al 6% del PBI, y los rendimientos de sus bonos se acercan al 5%.

Ese movimiento se trasladó al resto de los bonos europeos y sumó cautela en los mercados globales. El lunes, los bonos Globales argentinos bajaron hasta 1,5%.

3. Menos inversores argentinos en los bonos Globales

La participación de los residentes en los Globales pasó de cerca del 33% al 20,4%. Parte de esa demanda se volcó a los Bonares, de los que se emitieron US$ 5.300 millones este año.

Con menos compradores locales, las operaciones de los fondos extranjeros tienen más peso en los precios. Una venta que antes se diluía hoy mueve más la cotización.

A eso se suman las coberturas con seguros contra default (CDS): los bancos que venden esa protección suelen cubrirse vendiendo bonos.

4. El cierre de ejercicio de los fondos de inversión de Estados Unidos

Muchos fondos estadounidenses cierran su año fiscal el 31 de octubre. En las semanas previas suelen reordenar sus carteras y reducir posiciones de mayor riesgo.

Ese reacomodamiento puede presionar a los bonos argentinos aunque no haya cambios en los datos de la economía.

5. El calendario electoral: Brasil ahora, la Argentina en 2027

La elección presidencial en Brasil concentra la atención de los fondos especializados en América Latina, que siguen de cerca ese proceso.

En el plano local, Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía., citado por Infobae, se mostró optimista con la mejora de los fundamentos de la economía. Al mismo tiempo, anticipó que el mercado actuará con cautela de cara a las elecciones de 2027.