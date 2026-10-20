Riesgo país hoy: llegó a 710 puntos, moderó la suba y así se mueven los bonos, las acciones y el dólar

El riesgo país tocó 710 puntos en el arranque de la rueda y luego moderó la suba, mientras el Merval avanzaba 1,2%. (Foto: archivo)

El riesgo país llegó a 710 puntos básicos en las primeras horas de este martes, pero luego moderó la suba. Cerca del mediodía se ubicaba en 681 puntos, seis unidades por encima del cierre del lunes.

Según los datos de Rava Bursátil, la variación diaria era de 0,9%, lejos del pico de la mañana. El lunes, el indicador había cerrado en 675 puntos, su máximo en lo que va del año.

Riesgo país 681 puntos +0,90% (+6 puntos) Martes 20/10, 12:36Intradiario Anterior 675

Apertura 675

Máximo 710

Mínimo 675 1M 3M 6M En 2026 1 año 300 400 500 600 700 800 1 ene 16 mar 27 may 7 ago 20 oct Fuente: Rava Bursátil. Cierre diario, en puntos básicos. El dato de hoy es intradiario y provisorio hasta el cierre.

Bonos argentinos hoy: movimientos mixtos y rendimientos cercanos al 12% anual en dólares

Los bonos en dólares mostraban variaciones mixtas. Entre los Globales, el GD29 subía 0,8% y el GD41 0,2%, mientras que el GD46 bajaba 0,3%. Entre los Bonares, el AL35 ganaba 0,9% y el AL29 cedía 0,9%.

Los rendimientos se mantienen en niveles altos: el GD35 rinde 11,1% anual en dólares y el AO29, 12,7%. En el tramo corto, el AO27 rinde cerca del 3%.

Acciones argentinas y ADRs en alza, con los bancos al frente, y el dólar estable

El Merval avanzaba 1,2%, hasta los 99.345 puntos. Las mayores subas eran las de Grupo Financiero Galicia (3,8%), Transportadora de Gas del Sur (2,3%) y Supervielle (2%). Del otro lado, Loma Negra caía 1,7%.

En Wall Street, los ADRs de Galicia subían 3,1% y los de Ternium, 3%. YPF se mantenía prácticamente sin cambios, luego de que la jueza Loretta Preska dejara sin efecto su condena contra el Estado argentino por el caso YPF, según informó Rava Bursátil.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista se mantenía en $1.524,50 y el oficial minorista en $1.540. Entre los financieros, el MEP subía 0,1%, a $1.543,05, y el contado con liquidación avanzaba 0,3%, a $1.628,10. El Banco Central acumuló compras por US$ 660 millones en las últimas cinco ruedas.