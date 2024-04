«Es tal el placer de cortarle el curro»: Galperín respondió sobre el cobro de programas de Anses por Mercado Pago

Sigue generando gran repercusión el anuncio de la empresa Mercado Pago de que los beneficiarios de diversas asignaciones sociales que se gestionan ante ANSES podrán cobrarlas a través de la plataforma digital, que se maneja a través del celular. El propio fundador y Ceo de la firma, Marcos Galperín, protagonizó un fuerte cruce en las redes sociales.

Ahora el fundador de la compañía, Marcos Galperín, hizo referencia a la medida. “Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes, que lo hacemos gratis”, aseguró el fundador y CEO de Mercado Libre. Fue como respuesta al posteo de una usuaria de la red social X (ex Twitter), que definió la decisión del Gobierno nacional como «un regalo» y «un negocio millonario”.

Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis. 🇦🇷💪😘 — Marcos Galperin (@marcos_galperin) April 15, 2024

«La AUH no tiene ningún tipo de intermediación. La reciben directamente las titulares. Galperin te inventa «gerentes» y «piquetes» para seguir currando con el Estado. No le alcanza los subsidios millonarios que tiene en su empresa. Ahora va por la plata de los niños pobres», respondió Mercedes D’ Alessandro,

Doctora en Economía (UBA) y ex funcionaria del ministerio de Economía durante la gestión de Alberto Fernández.

Días atrás cuando se hizo el anuncio hubo un gran revuelo que incluyó mensajes a favor y en contra. hasta el propio presidente de la Nación, Javier Milei, posteó el comunicado de la empresa. También Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, celebró la determinación de Mercado Pago. «Sin intermediarios, sin partidos políticos y de manera transparente» publicó en su cuenta de X el representante del oficialismo.

Sin intermediarios, sin partidos políticos y de manera transparente.



👏👏👏👏👏👏👏👏 https://t.co/iRn93wOttm — Martin Menem (@MenemMartin) April 15, 2024

Según recordó Infobae, es de 2019 el convenio entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y las fintech, para la canalización del cobro de haberes a través de las billeteras digitales. Se rubricó con el objetivo de favorecer la inclusión financiera en los sectores más vulnerables.

Durante la presidencia de Alberto Fernández la medida perdió protagonismo a tal punto que durante la pandemia las billeteras virtuales quedaron excluidas de la posibilidad de acreditar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que pagó el Gobierno en el 2020.

Desde Mercado Pago informaron que se habilitará el cobro de la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y por Embarazo, Progresar y el Programa Hogar de ANSES. Y aclararon que su llegada a la billetera virtual será de manera totalmente gratuita.

Destacaron que no perciben “ningún tipo de comisión por ofrecerlo” y que los usuarios “pueden acceder a una tarjeta prepaga Mastercard sin costo, y pueden realizar extracciones en comercios adheridos o cajeros automáticos de forma gratuita”.

“Más de 24 mil beneficiarios ya están percibiendo sus prestaciones por esta vía. El 65% de los beneficiarios mantiene su dinero invertido a través de la cuenta digital y genera rendimientos de su saldo en un contexto inflacionario”, señaló el comunicado de la empresa.