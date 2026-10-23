Herramientas de crédito para las pymes del cordón productivo de Vaca Muerta

En el marco de la multitudinaria exposición Argentina Oil & Gas (AOG) que se realizó esta semana en la ciudad de Neuquén, Banco Nación y Mástercard dieron a conocer una serie de instrumentos financieros orientados al soporte productivo de las empresas neuquinas que forman parte del entramado productivo en torno a Vaca Muerta.

La conferencia titulada “Innovación financiera para empresas: Soluciones de pago que impulsan negocios”, contó con la presencia y la disertación de Marco Locatelli, gerente departamental de medios de pago de Banco Nación. Lo secundaron Martín Vega, subgerente de medios de pago empresas de Banco Nación, Sergio Bermúdez, director de desarrollo de negocios de pagos comerciales de Mástercard, y Santiago Caniza – Gerente de Soluciones para PyMEs de Argentina, Uruguay y Paraguay de Mastercard.



El primer instrumento presentado fue la Tarjeta PYMENACIÓN, destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas, la cuál permite a las empresas financiar compras en pesos y a tasa fija para capital de trabajo. En ese capítulo se incluyen maquinarias y equipos, rodados y transporte, herramientas, repuestos, insumos y materiales.

Financiamiento en pesos, a tasa fija y con amortización semestral, entre las opciones que Banco Nación pone a disposición de las pymes de Vaca Muerta.



“El Banco Nación ha decidido estar acá, en el lugar de los hechos, para acompañar en primera persona el crecimiento que naturalmente tendrán todas las empresas locales asociadas al impulso que genera una actividad del dinamismo y potencial de Vaca Muerta”, afirmó Locatelli frente a un nutrido grupo de empresarios y emprendedores reunidos en el Salón Lanin del Espacio DUAM.



Asimismo se presentó BNA Conecta, un marketplace B2B que busca fomentar el comercio directo entre empresas de todos los tamaños y sectores, reduciendo el costo financiero de transacción del 1,8% más impuestos al 0,8% más impuestos. La línea cuenta con planes de financiación a tasa fija de 18,24 y 36 meses, y ofrece opciones de amortización mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral y semestral.



A continuación se dio a conocer la alianza BNA + Mástercard, orientada a ampliar la llegada de Pyme Nación al entramado productivo, sumando la inserción de los medios de pago y la tecnología digital de Mástercard.