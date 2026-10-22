El BID aprobó una garantía de USD 200 millones para el plan eléctrico que impulsa el Gobierno: el anuncio de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que, luego de prolongadas negociaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó una Garantía de Inversión de USD 200 millones. El financiamiento busca impulsar el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico del Gobierno de Javier Milei.

El anuncio de Luis Caputo sobre la inversión del BID

En un posteo en la red social X, Caputo remarcó que el aval financiará «los proyectos AMBA I y Puerto Madryn–Choele Choel / Choele Choel–Bahía Blanca», dos obras estratégicas dirigidas a «ampliar la capacidad de transmisión y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión».

«Este programa beneficiará en forma directa a 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas, al generar un suministro eléctrico más confiable», sostuvo.

A su vez, explicó que la iniciativa AMBA I inaugura las 16 obras estratégicas del plan oficial, el cual incluye «inversiones por más de USD 6.600 millones y la incorporación de 5.610 km de líneas de 500 kV en todo el país».

«La aprobación de la garantía del BID consolida las condiciones de previsibilidad y reglas claras que el Gobierno nacional viene construyendo para atraer capital privado a la infraestructura eléctrica», cerró.