Impuesto a las Ganancias: cómo descontar el alquiler, la nueva deducción de la AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó la deducción del alquiler del impuesto a las ganancias. Con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el gobierno de Javier Milei consiguió la restitución de este tributo, con mayor impacto en Neuquén, Río Negro y la Patagonia por la quita del diferencial del 22% de la zona patagónica.

La resolución 5521/2024 reglamentó la deducción del 10% del alquiler a la hora de pagar el impuesto a las ganancias.

Esto es tanto aplicable para el inquilino como el locatario de un mismo alquiler.

Un dato importante es que esta deducción nunca había sido reglamentada. Ahora, esta se sumará al descuento sobre Ganancias del 40% ya vigente del monto de los alquileres con destino a hogar.

En la resolución se recordó que la deducción había entrado en vigencia el 18 de octubre de 2023 -día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial- y resulta de aplicación para los ejercicios fiscales 2023 y siguientes.

Como la decisión que tomó Diputados la semana pasado aún no fue promulgada, no entró en vigencia. Por esto, aún no se sabe con certeza cuándo se aplicará el impuesto a las ganancias, pero sí que será en las próximas semanas.

Teniendo en cuenta este aspecto, la resolución de la AFIP «estima conveniente adecuar el vencimiento de la obligación de presentación de la declaración jurada informativa de bienes, ingresos, gastos y deducciones, correspondiente al referido período, que deben cumplir determinados beneficiarios de las rentas incluidas en los citados regímenes retentivos».