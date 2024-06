Ganancias sin diferencial para Neuquén, Río Negro y la Patagonia: quiénes pagan y desde cuándo

Luego de una larga sesión, en la Cámara de Diputados el oficialismo logró la sanción definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal. Esto incluye el regreso del Impuesto a las Ganancias, sin la aplicación del diferencial para Neuquén, Río Negro y la Patagonia. ¿Desde cuándo se pagará y cuál será la base para Neuquén, Río Negro y la Patagonia? Conocé quiénes deberán pagar este impuesto.

El oficialismo pudo insistir en dos capítulos del paquete fiscal que fueron rechazados en la Cámara alta logrando su aprobación: los ajustes en Bienes Personales 134 votos afirmativos, 118 negativos y 3 abstenciones (de Nicolás Massot, Margarita Stolbizer y Frade) y la restitución del Impuesto a las Ganancias con 136 votos a favor, 116 en contra y 3 abstenciones (de Frade, la radical santacruceña Roxana Reyes y la peronista catamarqueña Silvana Ginocchio).

Impuesto a las Ganancias: quiénes pagan en Neuquén, Río Negro y la Patagonia

La reforma de ganancias establece que deberán pagar ese tributo los empleados que cobran un sueldo bruto de $1.800.000 en el caso de los solteros y de $2.300.000 millones de pesos en el caso de los casados, y vuelve a permitir deducciones por familiares, empleadas de casas particulares, seguros de vida y gastos médicos.

El impuesto que deberán pagar será el excedente entre el mínimo no Imponible y el sueldo bruto que perciben con una escala progresiva entre el 9% y el 35%, aunque el tope solo se aplicará a sueldos superiores a 36%.

En el caso de Bienes Personales se reducen alícuotas y se sube el Mínimo No Imponible de 27 a 100 millones de pesos, con el de que estas rebajas sirven como un aliciente para el blanqueo de capitales que se aprobará con las reformas introducidas por el Senado.

Quedó fuera de este capitulo la deducción especial de 22% para trabajadores de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Según explicó el diputado nacional por Neuquén, Osvaldo Llancafilo a Diario Río Negro la no inclusión del diferencial se debe a que «el Senado rechazó Ganancias y no contempló las modificaciones que se realizaron. No incluye el 22% de la zona patagónica».

Impuesto a las Ganancias en Diputados: desde cuándo se pagará

Ahora, que el Impuesto a las Ganancias se aprobó surge la duda sobre cuándo comenzará a pagarse. Según establece el artículo 91, «las disposiciones de este título entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial».

Es decir que si se incluía en el Boletín Oficial de este viernes (último día hábil del mes) comenzaría a regir en el mes de julio. Esto no ocurrió, por lo que se hará oficial la semana que viene postergando su aplicación para el mes de agosto, por seguridad jurídica.