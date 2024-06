Iván Carrino: «El RIGI es el resultado de que no hemos hecho nada bien para atraer inversiones»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Iván Carrino dio su punto de vista acerca de lo que dejó la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Senadores de la Nación.

PREGUNTA: ¿Por qué considerás importante para la economía del país la aprobación de la Ley Bases?

RESPUESTA: Creo que la importancia radica en dos temas centrales. El primero y más obvio es el contenido de la ley, que avanza en el camino del equilibrio fiscal, por un lado, y de la liberalización de la economía argentina, por el otro. El contenido de la ley va, entonces, en línea con evidencia internacional que muestra que hay una correlación positiva entre libertad económica y progreso de los países. O sea que si las leyes que buscan liberalizar la economía avanzan, el país estará en el camino de un mayor progreso, incluso cuando los resultados no se vean de inmediato. El segundo punto importante es que el gobierno, al conseguir aprobar la ley, le da una señal al mundo de que tiene poder para imponer su agenda. Y aquí entonces no es tan importante el hecho de que la ley se haya aprobado con tantas modificaciones y negociaciones. El hecho de que se haya aprobado muestra que el presidente Milei tiene gobernabilidad y que, por lo tanto, al menos algo de su programa ortodoxo va a ser puesto en marcha. Todo esto lleva a mayor confianza de los inversores, y por eso bajó el riesgo país y subieron las acciones.

P: ¿Qué podemos esperar que cambie en el corto plazo?

R: Muy a corto plazo probablemente la reacción positiva del plano financiero que ya fuimos viendo. Caída del riesgo país, suba de bonos, calma en el mercado paralelo del dólar. Además, si avanza también la modificación en materia fiscal, se consolida el proceso de descenso de la inflación. Pero los cambios que propone la ley tienen mayor impacto a largo plazo, porque promueven la eficiencia y la productividad de la economía, que es la clave para la riqueza de los países. No podés ser rico si estás lleno de ineficiencias y si producís la mitad que el vecino en el mismo tiempo.

P: El Gobierno insistirá con la inclusión de las empresas que quedaron afuera de la lista de privatizaciones. ¿Qué opinás al respecto?

R: Me parece excelente. No hay motivos para que más de 30 empresas estén en la órbita del estado. El estado tiene que tener un rol más reducido en la economía, limitado a garantizar derechos y servicios básicos como la seguridad y libertad individual de los ciudadanos, y luego ofrecer de forma subsidiaria salud y educación. Aerolíneas, correos, medios de comunicación, petroleras, fábricas y demás no corresponden al rol del estado. Y, encima, en muchos casos le hacen perder plata, que terminamos pagando todos en forma de deuda e inflación.

P: ¿El RIGI, por sí solo, es suficiente para incentivar la inversión directa?

R: Sin duda que por sí solo no y, si se analiza en detalle, en realidad el RIGI es el resultado de que no hemos hecho nada bien para atraer inversiones. Es decir, como Argentina sistemáticamente ha incumplido todos los contratos en el pasado, ahora es un país poco creíble y tiene que aprobar un Régimen Especial (como el RIGI), para tratar de darles garantía a los inversores de que su propiedad será respetada. Ahora, si no se estabiliza la macro, y no avanzan más reformas estructurales, el RIGI será insuficiente.

P: ¿Qué reformas, a tu entender, son necesarias y no fueron incluidas en el proyecto?

R: Entiendo que en esta nueva versión que se va a discutir hay muchas empresas que quedaron fuera del listado de privatizaciones, que la reforma laboral es muy mínima, y que no hay mucho en materia de apertura comercial ni en materia de reforma del sistema de pensiones. Me gustaría escuchar mucho más de esto en el futuro, porque son parte de reformas estructurales muy necesarias.

P: Estás a favor de la baja de impuestos. ¿Estás de acuerdo con el rechazo a la restitución del impuesto a las ganancias, que tuvo lugar en el Senado?

R: Es una pregunta interesante. Estoy a favor de bajar impuestos siempre, pero también entiendo que si bajás impuestos y lo hacés agrandando deliberadamente el déficit fiscal, vas a tener un problema de deuda o de inflación. Esto fue exactamente lo que hizo Sergio Massa cuando era ministro y candidato en 2023 y terminamos pagando las consecuencias. El último dato de inflación mensual fue más bajo que cualquier otro de la gestión de Massa y parte de la explicación viene por ese lado. Aclarado esto, entonces, no estoy de acuerdo con el rechazo a la restitución del impuesto a las ganancias, porque la reducción previa fue un acto de demagogia y de irresponsabilidad. Me preocupa que, como consecuencia de esto, se compliquen las metas fiscales, y ya vimos los efectos negativos que esto tiene en la economía.

P: ¿Creés que el proyecto fue vaciado en el Congreso, o que lo más sustancial fue aprobado?

R: Como decía antes, me parece que el proyecto se lavó mucho. Seguramente se termine aprobando un 25% o 30% del plan original. Pero por otro lado podemos tomar este avance como un primer paso. Y el gobierno tendrá que tener habilidad para poder ir enviando otros proyectos de reforma para continuar con su tarea de liberalización económica y no quedarse solamente con esto.

P: El Pacto de Mayo plantea una reforma tributaria y la rediscusión de la coparticipación. ¿Hacia dónde creés que debemos ir?

R: Creo que deberíamos ir hacia una baja generalizada de los impuestos (eliminando especialmente las retenciones y otros distorsivos) y hacia un sistema mucho más federal, en donde cada provincia gasta en función de lo que recauda. Eso es verdadera independencia y soberanía para las provincias, en lugar de lo que tenemos, en donde muchas provincias viven de lo que producen otras.

PERFIL

Iván Carrino

Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires.

Máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Máster en Economía Aplicada de la Universidad del CEMA.

Dirige Iván Carrino & Asociados, una empresa de investigación y asesoría económica y financiera.

Es Investigador Asociado de FARO UDD, el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo, en Chile.