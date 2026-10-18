Las ventas por el Día de la Madre cayeron por quinto año consecutivo: de cuánto fue el ticket promedio

Las ventas en los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre 2026 registraron una caída del 1,4% interanual, medidas a precios constantes, según detalló el último informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Con este resultado, el relevamiento de la entidad confirmó que la fecha acumula cinco retracciones interanuales consecutivas, lo que evidenció la persistencia de un consumo acotado por presupuestos familiares estrictos. El financiamiento en cuotas y las promociones operaron como herramientas indispensables para atenuar esta caída de la actividad comercial, concluyeron desde el sector.

El ticket promedio de las operaciones se ubicó en $ 63.197. A pesar de la amplia disponibilidad de descuentos y opciones de financiación, estas herramientas funcionaron principalmente para generar liquidez operativa y sostener la actividad, pero no lograron alterar el patrón de compra cauteloso del consumidor. El público priorizó notoriamente la adquisición de artículos de menor valor unitario antes que compras de mayor escala.

Respecto a la incidencia de la festividad, el impacto general fue limitado: solo el 9% de los comercios relevados definió a la fecha como clave para traccionar las ventas mensuales. Por otro lado, un 39,9% consideró que el impacto fue moderado, un 31,7% señaló que «suma, pero no cambia el panorama», y un 19,3% indicó que directamente no generó impacto en su actividad comercial. Estos datos confirman que el evento actuó más como un alivio temporal que como un impulso sostenido para el sector.

En cuanto a las expectativas previas de los comerciantes, el 51,3% señaló que las ventas igualaron sus estimaciones iniciales. Un 32,5% reportó resultados por debajo de lo esperado, mientras que solo el 16,2% manifestó haber superado sus previsiones.

El desempeño rubro por rubro

De los seis sectores relevados por la entidad, cuatro registraron caídas interanuales en sus ventas. El detalle sectorial y la dispersión del ticket promedio se comportó de la siguiente manera: