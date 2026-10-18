Las ventas por el Día de la Madre cayeron por quinto año consecutivo: de cuánto fue el ticket promedio
Según el relevamiento de CAME, casi el 90% de los locales acudió a promociones, pero tan solo el 9% la definió que la fecha fue clave para traccionar las ventas mensuales. El único rubro que tuvo una variación positiva fue el de Librería.
Las ventas en los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre 2026 registraron una caída del 1,4% interanual, medidas a precios constantes, según detalló el último informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Con este resultado, el relevamiento de la entidad confirmó que la fecha acumula cinco retracciones interanuales consecutivas, lo que evidenció la persistencia de un consumo acotado por presupuestos familiares estrictos. El financiamiento en cuotas y las promociones operaron como herramientas indispensables para atenuar esta caída de la actividad comercial, concluyeron desde el sector.
El ticket promedio de las operaciones se ubicó en $ 63.197. A pesar de la amplia disponibilidad de descuentos y opciones de financiación, estas herramientas funcionaron principalmente para generar liquidez operativa y sostener la actividad, pero no lograron alterar el patrón de compra cauteloso del consumidor. El público priorizó notoriamente la adquisición de artículos de menor valor unitario antes que compras de mayor escala.
Respecto a la incidencia de la festividad, el impacto general fue limitado: solo el 9% de los comercios relevados definió a la fecha como clave para traccionar las ventas mensuales. Por otro lado, un 39,9% consideró que el impacto fue moderado, un 31,7% señaló que «suma, pero no cambia el panorama», y un 19,3% indicó que directamente no generó impacto en su actividad comercial. Estos datos confirman que el evento actuó más como un alivio temporal que como un impulso sostenido para el sector.
En cuanto a las expectativas previas de los comerciantes, el 51,3% señaló que las ventas igualaron sus estimaciones iniciales. Un 32,5% reportó resultados por debajo de lo esperado, mientras que solo el 16,2% manifestó haber superado sus previsiones.
El desempeño rubro por rubro
De los seis sectores relevados por la entidad, cuatro registraron caídas interanuales en sus ventas. El detalle sectorial y la dispersión del ticket promedio se comportó de la siguiente manera:
- Librería (+3,4%): fue el rubro con mayor crecimiento interanual, consolidándose como una alternativa económica recurrente en un escenario de presupuestos restringidos. Su ticket promedio fue de $ 37.638, marcando el registro más bajo de todo el informe. Las ventas se focalizaron en títulos de cocina, desarrollo personal y opciones de bajo costo. A su vez, el mal clima volcó a muchos consumidores hacia el comercio electrónico.
- Indumentaria (+0,1%): logró mantenerse en un terreno neutro con un crecimiento marginal, situando su ticket promedio en $ 55.416. La demanda se centró en prendas livianas de temporada y ropa deportiva. El sostenimiento del volumen vendido dependió de promociones agresivas (como 2×1, 3×2 y rebajas de hasta el 20%), lo que estabilizó las operaciones a costa de reducir la rentabilidad unitaria.
- Calzado y marroquinería (-2,2%): el ticket promedio se estableció en $ 67.332. La demanda se concentró predominantemente en calzado de uso diario y marroquinería pequeña, apoyada en rebajas y planes de 3 a 6 cuotas. Los comerciantes advirtieron que las ventas sufrieron el impacto de las restricciones crediticias, dado que muchos consumidores no tenían margen disponible en sus tarjetas.
- Cosméticos y perfumería (-3,2%): registró el ticket promedio más alto del relevamiento, alcanzando los $ 88.000. El desempeño de los locales físicos a la calle se vio severamente condicionado por las fuertes precipitaciones y factores climáticos adversos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país durante las jornadas previas.
- Equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%): el gasto promedio por operación fue de $ 60.089. Se evidenció una postergación en la renovación de teléfonos celulares, volcándose el público a regalos complementarios y de menor costo, como auriculares, fundas y relojes inteligentes. Además, los locales tradicionales se vieron afectados por la competencia de los productos importados.
- Electrodomésticos y equipos de audio y video (-3,6%): fue el sector que anotó la mayor contracción, con un ticket promedio de $ 72.581. La restricción de los hogares derivó las compras hacia pequeños electrodomésticos. La falta de cuotas sin interés en ciertos segmentos limitó la venta de artículos grandes, mientras que los canales digitales mostraron mayor dinamismo que las tiendas físicas.
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