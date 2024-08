Ley de movilidad jubilatoria: de cuánto es la deuda previsional de Nación con Neuquén

La nueva ley de movilidad jubilatoria, sancionada por el Congreso el pasado jueves, no solo modifica la metodología de cálculo de los haberes. También obliga a Nación a cancelar la deuda que mantiene con las cajas previsionales de las provincias, entre ellas Neuquén.

El pasado 22 de agosto, el Senado aprobó con 61 votos a favor y ocho en contra el proyecto de movilidad jubilatoria, que ya tenía media sanción de la cámara baja. La norma prevé la actualización de jubilaciones por inflación, tal y como había impulsado el Gobierno, pero agrega un aumento adicional compensatorio y toma en consideración la evolución de los salarios.

Sin embargo, uno de los puntos de la norma que más preocuparía al Ejecutivo por su impacto presupuestario es la obligación de cancelar, en un plazo no mayor a seis meses, la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene con las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas en la década del 90.

Este conflicto entre Nación y las jurisdicciones escaló en marzo, cuando el gobierno de Milei dispuso por decreto la supresión de los pagos que Anses debía efectuarles para cubrir los déficits previsionales. Se calcula que la deuda acumulada entre el Estado nacional y las cajas provinciales supera los US$2.500 millones, según La Nación. Esta situación motivó la presentación de demandas judiciales por parte de gobernadores, como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

La norma recientemente sancionada por el Congreso establece, con carácter compulsivo, la cancelación de tales compromisos, ejerciendo presión política sobre el Gobierno y financiera sobre las arcas públicas nacionales. Sin embargo, desde Casa Rosada anunciaron que la iniciativa será vetada por el presidente Milei, sosteniendo que «tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno».

La deuda previsional con Neuquén

La crisis política que desató la sanción de la nueva ley de movilidad jubilatoria, y la promesa de veto por parte del Ejecutivo, es relevante para las arcas de Neuquén. La provincia es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus cajas previsionales a Nación en la década del 90.

Según informó La Nación, la deuda total de Anses con la caja previsional neuquina ascendía en junio a US$130.000. Considerando la evolución del tipo de cambio y que desde entonces el Gobierno no ha retomado el flujo de giros ni amortizado este stock, los compromisos pendientes con la provincia norpatagónica superan en la actualidad los 180.000 millones de pesos.

La ley aprobada el jueves establece que para la cancelación de las deudas no podrá usarse el fondo de garantía de sustentabilidad. Así, los pagos deberán efectuarse con la recaudación vía tributos que tienen asignaciones específicas (una masa coparticipable que le corresponde a la Anses), como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA. No obstante, la aplicación de la norma no está asegurada, por cuanto será vetada por Milei en cuanto el texto se gire desde la Cámara de Senadores.