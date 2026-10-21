Los bancos subieron sus tasas de plazos fijos: cuáles pagan más y cuánto rinden hoy, 21 de octubre de 2026

En un contexto económico marcado por los cambios de mes y temporada, los bancos argentinos aplicaron un nuevo ajuste en sus tasas de interés. Esta actualización reconfiguró el mapa de rendimientos de octubre de 2026, por lo que encontrar una alternativa ideal para resguardar el dinero vuelve a ser un desafío para los ahorristas, quienes se debaten continuamente entre la opción del tradicional plazo fijo a 30 días y el creciente atractivo de las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales con rendimiento diario.

Plazo fijo: tasas, banco por banco hoy, 21 de octubre de 2026

Tras la última actualización de la semana pasada, el comparador del Banco Central (BCRA) -que releva las tasas nominales anuales que ofrecen las entidades financieras del país- reflejó un nuevo incremento en los rendimientos de los plazos fijos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos en Argentina, el Banco Macro volvió a liderar el ranking tras elevar su TNA al 21%, lo que representa una suba de 1,5 puntos porcentuales frente al 19,5% registrado el 13 de octubre.

A continuación, la nómina actualizada:

Banco Macro: 21%

Banco Hipotecario S.A: 19,5%

Banco de la Nación Argentina: 19,25%

Banco BBVA: 19%

Banco Credicoop: 18,5%

Banco Galicia: 18,25%

ICBC: 18,1%

Banco Santander: 17%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Por fuera de este top, el Banco Central relevó también los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco CMF S.A que paga una tasa nominal anual (TNA) del 23,5%.