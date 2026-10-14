Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás $10 millones a 30 días con las nuevas tasas de octubre de 2026

Los activos argentinos operaron con marcada volatilidad tras el cambio de mes, esta situación impulsó reajustes en las tasas de los plazos fijos. El escenario vuelve a sembrar incertidumbre sobre la opción más conveniente para destinar los pesos sobrantes.

Desde marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la exigencia de una tasa de interés mínima para los depósitos a plazo fijo. De acuerdo a esta medida, cada entidad bancaria comercial tiene la posibilidad de definir de forma libre el rendimiento que ofrece a sus clientes según su propia estrategia y liquidez.

La estrategia resultó en la eliminación implícita de la tasa de política monetaria y, al liberarse a los bancos de la obligación de abonar un piso mínimo, se potenció la competencia por captar los ahorros de los usuarios.

Plazo fijo: tasas, banco por banco hoy, 14 de octubre de 2026

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central (BCRA), se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Macro es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 19,5% nominal anual (n.a). A continuación, estos son las entidades que lideran la lista hoy, 14 de octubre:

Banco Macro: 19,5%

Banco Hipotecario S.A: 19,5%

Banco de la Nación Argentina: 19,25%

Banco BBVA: 19%

Banco Credicoop: 18,5%

Banco Galicia: 18,25%

ICBC: 18,1%

Banco Santander: 16,5%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Plazo fijo: cuánto gano si deposito $10 millones a 60 días

De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, un plazo fijo tradicional de $10.000.000 constituido en una sucursal genera $135.616,44 de intereses al cabo de 30 días, con una TNA del 16,50%. Es decir, el total que se gana es de $10.135.616,44.

Si ese mismo depósito se realiza a través de home banking o de los canales electrónicos, la rentabilidad aumenta gracias a una TNA del 20,00%. En ese caso, el rendimiento asciende a $164.383,56 por el mismo periodo. De acuerdo a esto, el total que se gana es de $110.164.383,56.

La entidad bancaria recordó que el monto mínimo para realizar un plazo fijo es de $1.500 si se realiza en una sucursal y $500 si se hace por la web. En tanto, el mínimo del plazo deberá ser a 30 días, mientras que el máximo podrá ser a 370 días por sucursal y 720 días por el canal electrónico.