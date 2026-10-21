El Banco Central aceleró la compra de dólares en octubre: la señal sobre el tipo de cambio que mira el mercado

El Banco Central ya compró más de US$ 1.000 millones en octubre, más del doble que en todo septiembre. (Foto: gentileza)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró sus compras de dólares en octubre, aun sin el aporte de la cosecha gruesa y con el tipo de cambio prácticamente quieto. En lo que va del mes ya adquirió más de US$1.000 millones, más del doble de los US$473 millones de todo septiembre, según datos de la entidad.

Para el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, el dato desarma el diagnóstico que circuló hace pocas semanas. “Se habló mucho en septiembre que el Central había dejado de comprar. Entonces ya empezaron: ‘No, ven que esto no se sostiene, es un drama, se va a prender todo fuego’”, recordó en su columna en Río Negro Radio.

En lo que va del mes las compras ya rondan los US$ 1.100 millones, con US$ 103 millones solo en la rueda del martes. El especialista lee esas compras como un mensaje frente a la suba del riesgo país. “Ojo con apostar tanto contra Argentina porque el Banco Central tiene margen para comprar dólares incluso cuando ya no hay tanta cosecha”, resumió.

Por qué el Banco Central sigue comprando dólares aunque eso empuje la cotización

Cuando el Central compra, suma demanda al mercado y le da un piso al precio. Si quisiera un dólar planchado, le bastaría con retirarse. Para Wende, que siga comprando es una señal deliberada.

“El dólar sube y no nos asusta, compramos igual y alentamos que suba un poco el tipo de cambio. O sea, tampoco el gobierno come vidrio en esto”, interpretó.

El martes el dólar mayorista cerró en $1.525 y en lo que va de octubre acumula una suba de apenas 0,5%, según el tipo de cambio de referencia del Banco Central.

La lectura del economista es que no devaluar no equivale a congelar el dólar. “Por más que se diga ‘no vamos a devaluar’, no significa que el tipo de cambio no se tenga que mover un poco”, explicó.

Según Wende, el objetivo oficial es que el dólar acompañe a la inflación “para que el tipo de cambio real quede igual”, pero sin habilitar “un gran salto cambiario”.

Qué puede pasar con el dólar en los próximos meses, según el mercado y el Gobierno

Para los próximos meses, Wende no anticipa un salto del dólar sino un deslizamiento gradual. “No tenemos que pensar que el año que viene la inflación va a ser, no sé, 25 y el dólar va a estar planchado”, advirtió.

Además, coincide con el equipo económico en que una devaluación no ayudaría. “No hace falta un tipo de cambio 20% más alto para que Argentina crezca”, sostuvo, y advirtió: “Si sube mucho el tipo de cambio va a haber más inflación”.

La otra prioridad oficial, según el especialista, es llegar sin tensión cambiaria al año electoral, para no repetir lo que pasó en 2025. Para eso el Gobierno confía en un superávit comercial de más de US$20.000 millones, que aportaría los dólares para abastecer a quienes quieran cubrirse, como suele ocurrir en años de elecciones.

De dónde salen los dólares que compra el Banco Central en plena baja de la cosecha

Con la cosecha gruesa ya liquidada, los dólares llegan por otras vías. Wende apuntó a las exportaciones de petróleo y a las colocaciones de deuda en el exterior de provincias como San Juan y de empresas privadas.

Para el economista, el volumen de compras también dice algo de los ahorristas. “Cuando el Central puede comprar bastantes dólares en este contexto es porque tampoco hay tanta demanda del público”, señaló.

Con esas compras, las reservas brutas del Banco Central ya superaron los US$50.000 millones, según datos de la entidad.

Para el año próximo, Wende sumó otra fuente posible de divisas: la próxima cosecha. “En general los episodios de El Niño han sido buenos para la cosecha”, explicó, aunque aclaró que esta vez se trata de un fenómeno extremo y que hay riesgo de inundaciones.

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