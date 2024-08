Martín Kalos: “La ideología le impide a Milei utilizar todas las herramientas para estabilizar”

El gobierno celebra el dato de inflación de julio y además dice tener la receta para levantar las restricciones cambiarias de forma gradual. Al respecto dialogó con PULSO el economista Martín Kalos, titular de Épica Consultores.

PREGUNTA: ¿Hay un nuevo piso de inflación en el 4%?

RESPUESTA: Ahí está el mayor problema para el gobierno de acá en más, horadar ese piso.

Argentina tiene un proceso de alta inflación desde hace muchos años, y no logra bajarlo, en parte porque las herramientas no terminan de ser las adecuadas. El conjunto de consultoras esperamos desde hace tiempo ya que la inflación se amecete en torno al 4% mensual. Probablemente logre bajar algunas décimas más, pero no va a terminar de bajar hasta donde quiere el gobierno y queremos todos y todas como sociedad, que es un 2% de inflación en el año. Hoy seguimos hablando de 4% en un mes.

P: ¿Por qué es tan difícil perforar ese piso?

R: Bueno, ahí hay que atender a los problemas que la ideología le mete al gobierno, que no cree en herramientas de política económica que debería estar usando, en términos de estabilización económica. Un plan de estabilización en general tiene una política de ingresos, una política productiva, una política PYME, una política de desarrollo, como lo quieras ver o llamar. El gobierno reniega de eso diciendo que el Estado no se tiene que meter, entonces solamente hace política monetaria y fiscal, que es necesaria, pero por sí sola no alcanza para estabilizar.

P: ¿Descrée de la idea de que la inflación únicamente tiene como causa la emisión?

R: Es muy complejo eso. Yo siempre digo que si uno quiere mirar el largo plazo, la emisión es el gran fundamental atrás de la inflación. Ahora, si uno quiere mirar el corto, hay un montón de factores que te mueven precios, entonces te desvinculan la inflación de la emisión monetaria en ese periodo. Y esto lo reconoce el propio gobierno cuando empieza a intervenir en la brecha cambiaria. ¿Por qué? Para que no se le disparen los precios. Pero esperá, ¿no era que contener la emisión alcanzaba? ¿Para qué el propio gobierno se mete a hacer esto?

P: El gobierno habló de una recuperación en “V” ¿Qué opina?

R: Siempre fue claro que eso no iba a existir. De hecho también habló de hacer converger la inflación al 2% mensual, y entonces con una tasa de devaluación del 2% mensual y una tasa de interés del 2% mensual, hacer que todo machee y empezar a jugar otro juego. Nosotros dijimos, che, eso no va a pasar. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación no va a bajar tan rápido y porque en algún momento vas a empezar a acumular presiones con esta apreciación cambiaria.

P: ¿El dólar está atrasado?

R: Bueno, si todos los meses tenés inflaciones entre 3 y 4%, y la tasa de devaluación fija del tipo de cambio oficial sigue siendo 2%, la apreciación cambiaria se va a seguir acumulando.

Y la apreciación hoy ya está en un nivel, que tal vez no es preocupante, pero que no se aguanta en el tiempo. El es la perspectiva de que siga apreciándose de acá a fin de año, y eso es lo que promete el gobierno. Y si lo cumple, llegamos a fin de año con un nivel de apreciación cambiaria que sí va a ser preocupante.

P: ¿Es posible levantar el cepo de una sola vez?

R: A lo que apuestan Caputo y Bausili, es levantar parte del cepo y devaluar un poco. Y está bien. Esto sería lo lógico en la economía argentina, justamente, compensar un poco que le estás dando acceso a las divisas. Levantar el cepo en definitiva es darle acceso a los dólares de las reservas del Banco Central a gente que hoy no accede. Pero estamos metidos en un berenjenal tan grande con la economía argentina que no es que haya una receta mágica. Lo importante es dar señales claras de que vas a ir levantando, y eso el gobierno lo hace, pero también dar señales claras para el resto de la economía, porque lo que yo creo es que el gobierno falla en entender la integralidad de la política económica, la integralidad de la economía, descuida otras variables.

El logro de Milei es haber tenido la valentía de hacer el ajuste fiscal y monetario. Algo que era necesario. Argentina no podía seguir sosteniendo todos los años un déficit financiero y fiscal abultado, sin acceso a financiamiento, y nada más que emitiendo.

P: Milei dijo que “es posible crecer con cepo” ¿Qué opina?

R: Que siempre podés tener un ratito de crecimiento, en cualquier contexto, porque podés tener un rebote. Es el rebote del gato muerto, como se dice a veces. Si venís cayendo tanto, un rebote vas a tener. La pregunta es cómo construir una economía que pueda crecer de manera sostenida. Todo el tiempo estamos preguntándonos cómo salimos de la crisis. Y ahí lo importante es volver a las recetas que funcionaron en Argentina y en el resto del mundo. Empecemos a pensar cómo crecer en un mediano y largo plazo. Cómo desarrollar la economía argentina.

P: ¿Le asigna algún logro a Milei?

R: Lo que logró hasta el momento es el ajuste fiscal y monetario. Algo que era necesario. Argentina no podía seguir sosteniendo todos los años un déficit financiero y fiscal abultado, sin acceso a financiamiento, y nada más que emitiendo. Había un desequilibrio acumulado y había que reducir ese déficit y la necesidad de emitir para financiar ese rojo. Eso es un logro. La valentía de Milei es haberse metido con temas que parecían vacas sagradas. Milei hachó las jubilaciones, todos los planes sociales, los salarios públicos, la obra pública. Lo que sucede es que eso no es sustentable. En algún momento vamos a necesitar al Estado. Se requiere una coordinación entre el sector privado y el sector público, para elegir los sectores que requieren inversión en infraestructura, que la hace el Estado con obra pública para que el privado pueda invertir en aumentar su productividad.

PERFIL

Martín Kalos es Licenciado en Economía y Doctor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fue Director titular del Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF) entre 2018 y 2019, y Chief Economist de Elypsis entre 2019 y 2020.

Desde 2020 es fundador y director de Epyca consultora, desde donde se desempeña como especialista en coyuntura económica y análisis económico sectorial.