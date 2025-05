Mapa | Feria de Economía Social en Cipolletti este domingo: la propuesta de mayo 2025 y cómo llegar

Este domingo 11 de mayo 2025, de 16 a 21, se realizará una nueva edición de la Feria de Economía Social en el Complejo Cultural de Cipolletti. La entrada al evento es libre y gratuita. Contará con la presencia de 65 emprendedores de la región y 5 carros gastronómicos para consumir comida en el lugar.

La Feria de Economía Social de Cipolletti ofrecerá stands con productos de marroquinería, bijouterie, artesanías en madera y cuero, alimentos, tejidos, aromáticas, cosmética natural, decoración, impresiones, indumentaria, entre otros. Un aspecto a tener en cuenta es que habrá sorteos de productos entre las personas que asistan al complejo. Conocé toda la información acá.

Mayo 2025: mapa para llegar a la Feria de Economía Social en Cipolletti

La Feria de Economía Social en Cipolletti se llevará a cabo en el Complejo Cultural Cipolletti, este domingo 11 de mayo 2025 de 16 a 21. El complejo está ubicado en Fernández Oro 57.

Este es el mapa para llegar a la Feria de Economía Social en el Complejo Cultural Cipolletti.

Mayo 2025: diferentes maneras de llegar a la Feria de Economía Social de Cipolletti

Si deseas asistir a la Feria de Economía Social en Cipolletti, que se realizará en el Complejo Cultural, podes llegar de diferentes maneras al establecimiento:

Si venís por calle Av. Mengelle, debés doblar hacia la izquierda y hacer 200 metros y llegarás al lugar.

Si venís por calle Luis Toschi, doblas hacia la izquierda y continuas por calle Fernández Oro por 900 metros hasta que a mano izquierda encontrarás el Complejo Cultural Cipolletti .

. Si entras a la ciudad por la Rotonda Cipolletti, continuar por calle Gral. Pacheco durante 1 km hasta llegar a calle Fernández Oro, donde a mano derecha encontrará el complejo.

Mayo 2025: ¿Cómo va a estar el clima el próximo domingo en la Feria de Economía Social de Cipolletti?

Este domingo se celebrará una nueva edición de la Feria de Economía Social en Cipolletti. Si deseas asistir, acá te contamos cómo va a estar el clima durante ese día.

Según la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), en la ciudad de Cipolletti se espera que la máxima llegue a 20° C y la mínima a 13° C. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos serán leves, ya que no superará los 25 km/h.