Milei, el ajuste y los aguinaldos: “Si recaudamos 100, no vamos a gastar 120″

El presidente electo, Javier Milei, puso en dudas durante las últimas horas el pago de los aguinaldos correspondientes a diciembre, en el contexto del fuerte ajuste fiscal que pretende llevar adelante una vez que asuma la presidencia.

“Si recaudamos 100, no vamos a gastar 120. No vamos a gastar más de 100. Recortarán lo que tienen que recortar. Alberto (Fernández) se va a desligar de eso, eso es algo que tengo que enfrentar pero hay que ir al equilibrio fiscal. En el primer año queremos alcanzar el equilibrio fiscal y eso no es negociable”, dijo el próximo mandatario en una entrevista con Rodolfo Barili, del canal Telefe.

La repregunta del periodista de Telefé fue: «¿Está garantizado por ejemplo la actividad de la administración pública, el aguinaldo, de diciembre?»

El Gobierno «gastará 100», interrumpió Milei, dando a entender que el medio aguinaldo podría ser materia de ajuste para llegar al déficit cero.

Milei reveló que esto no lo habló con el presidente Alberto Fernández sobre los pagos a fines del mes de diciembre porque lo deberá enfrentar él en sus primeros días de gestión.

Javier MIlei puso en dudas el pago del medio aguinaldo pic.twitter.com/4BcDYyS3Gh — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) November 22, 2023

Respecto a los primeros días de su gobierno, adelantó también que enviará al Congreso un «paquete de leyes que hacen a la reforma del Estado» y sostuvo que como «candidato he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Yo dije todo lo que voy a hacer».

La declaración de Milei alertó de forma inmediata a los gremios estatales UPCN y ATE, que ya venían alertando por la posibilidad de que los sueldos de los empleados públicos sean alcanzados por el ajuste del próximo gobierno.

Con información de Noticias Argentinas