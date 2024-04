Pese a las compras continuas, las reservas del BCRA siguen en negativo y postergan la salida del cepo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) precisó que las reservas netas son negativas en U$S 4.181 millones, lo cual explica la búsqueda del Gobierno nacional de U$S 15.000 millones y la demora en la salida del cepo cambiario.

Tras adquirir este miércoles U$S 109 millones, las reservas brutas del BCRA treparon a U$S 30.017 millones, pero en el desagregado de su conformación aquellas que son de libre disponibilidad siguen en rojo.

Por ejemplo, en el total se incluye el swap con China de U$S 18.000 millones que está sujeto a condicionalidades y del cual vence un tramo de U$S 5.000 millones en junio. Cabe recordar que el contrato de esta operación es secreto y no se conocen los detalles como ser la tasa de interés que se paga.

Ese dinero fue utilizado el año pasado por el ex ministro Sergio Massa para pagar importaciones en momento de escasez de dólares. Ahora el Gobierno deberá renegociar con China su vencimiento. Sin muchas alternativas a la vista, la propuesta sería un “roll over” (postergar el pago).

Con ese objetivo el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y la Canciller, Diana Mondino, partirán a fin de semana a Beijing para encarar una negociación que no luce sencilla ante la posición que expresó públicamente sobre China el presidente, Javier Milei. La embestida de los últimos días sobre la base la país asiático en la Patagonia pudo perseguir el objetivo sentar una posición de cara estas conversaciones.

El detalle sobre la situación de las reservas del Banco Central fue presentado por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, en una serie de encuentros que mantuvo en Washington en el marco de la Reunión del Primavera del FMI y trascendió en las últimas horas.

Werning, no es un funcionario más, es uno de los cuatro que flanqueó al presidente Milei en el discurso que ofreció el lunes por la noche y que fue considerado un “patriota” por el primer mandatario.

Cabe apuntar que ajustándose a la metodología internacional para el cálculo de las reservas netas, el BCRA descuenta del saldo bruto unos U$S 3.000 millones de depósitos del Gobierno para pagar próximos vencimientos y U$S 1.740 millones de BOPREAL que se deberán cancelar a un año vista. Esta resultó una disidencia dentro de los economistas dado que algunos obviaban estas obligaciones y consideraban que las reservas ya habían pasado a terreno positivo.

El por qué de las reservas en rojo

Pese a que desde la asunción del nuevo gobierno el BCRA compró divisas por U$S 14.500 millones, el rojo de U$S 4.100 se explica por los pagos de deuda y de una parte de importaciones.

Este desequilibrio es el que le impide a Milei salir del cepo cambiario y explica el pedido al FMI de U$S 15.000 millones.

Con reservas netas negativas o insuficientes y aún con la brecha entre el dólar oficial y los paralelos en torno a 20%, la apertura del cepo sin divisas en las arcas del Central podría derivar en una corrida contra el peso que desate la hiperinflación que el Gobierno se jacta de haber evitado.

Sin la ayuda del FMI –ya explicitada en varias oportunidades- y con el financiamiento privado temeroso del proceso político y las consecuencias sociales del ajuste, el levantamiento de las restricciones cambiarias parece postergarse hacia fin de año.

Si bien se espera que la liquidación de la cosecha hasta julio signifique un ingreso importante de divisas, los analistas entienden que aún no sería suficiente para desmantelar el cepo.

Otro dato clave: el propio Milei descartó hace pocos días ante empresarios acelerar la devaluación del tipo de cambio, lo cual sería un estímulo para una mayor liquidación y por ende acumulación de reservas.

Cuál es el calendario de pagos que enfrenta el Gobierno

El Gobierno se enfrenta a un calendario muy duro de pagos en moneda extranjera durante los próximos seis meses. Tan sólo la semana que viene tiene que pagarle U$S 2.730 millones al FMI. El 30 tiene que cancelar vencimientos postergados por U$S 1.936 millones y al otro día opera un pago de intereses de U$S 800 millones que no puede ser prorrogado.

El Gobierno confía que durante mayo el FMI reponga esos U$S 800 millones, producto de la aprobación de la octava revisión del acuerdo en curso. En junio la situación será más aliviada con vencimientos totales por U$S 382 millones, pero la curva se empina en julio (U$S 6.532 millones), agosto (U$S 5.239 millones) y septiembre U$S 810 millones.

Mientras tanto, en la rueda de hoy el dólar blue volvió a la zona de $ 1.035, sin mayores cambios respecto a las últimas jornadas. En la plaza bursátil el MEP subió a $ 1.014 y el Contado con Liquidación a $ 1.054.