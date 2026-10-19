Por Vaca Muerta, las ventas de la Toyota Hilux en Neuquén sobresalen: «Es una herramienta de trabajo que no falla»

La Toyota Hilux lleva dos décadas como la pick-up más vendida de la Argentina y en lo que va del 2026 sigue posicionada como el vehículo 0 km más patentado del país (hito ya logrado en 2025). En Neuquén, su desempeño contrasta con la caída general del mercado: mientras retroceden los patentamientos totales a nivel nacional y, en menor medida, a nivel provincial, la camioneta crece al ritmo de una industria hidrocarburífera que necesita vehículos capaces de responder en condiciones exigentes.

Andrés Massuh, director comercial de Toyota Argentina, visitó Neuquén capital para visitar el concesionario oficial Nippon Car (que también opera en Río Negro) y participar de la Argentina Oil and Gas Patagonia 2026 (AOG Patagonia 2026), la principal vidriera de Vaca Muerta que comenzó este lunes 19 de octubre. En la agencia Neuquén de Diario RÍO NEGRO, analizó el liderazgo de la marca y las perspectivas del mercado.

Hilux, dos décadas de liderazgo en Argentina

La Toyota Hilux es desde hace 20 años la pick-up más vendida del país. Además, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), fue el vehículo 0 km más patentado en 2025 y mantiene ese lugar en los primeros nueve meses de 2026.

Para Massuh, la clave es la confiabilidad. “Nosotros lo denominamos QDR, por sus siglas en inglés: calidad, durabilidad y confiabilidad. Si tuviera que resumir por qué el cliente sigue comprando un vehículo cuyo último cambio de modelo fue en 2015, es por la confianza en un producto sólido, que da respuestas”, señaló.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Andrés Massuh repasó las razones de la permanente preponderancia de la Hilux en el mercado argentino. Foto: Emiliano Ortiz.

El liderazgo también se apoya en una estrategia que va más allá del vehículo. “Para nosotros, vender un auto no es el objetivo: es el comienzo de una relación con el cliente”, explicó. “El objetivo más grande es resolverle los problemas al cliente. Dentro de toda esa cadena de valor, la postventa es definitivamente el hito más importante”, remarcó.

A ese respaldo se suman las opciones de financiación. Toyota ofrece préstamos personales ajustados por UVA a dos años y planes con cuotas fijas, incluidos esquemas con tasa cero. Según Massuh, actualmente financia hasta $30 millones a 12 meses con tasa cero y cuotas fijas, además de alternativas a 24 meses con una tasa baja.

Neuquén y Vaca Muerta, un mercado propio para la Hilux

Como se ve en los gráficos adjuntos, los patentamientos muestran una dinámica particular en Neuquén. Entre enero y septiembre de 2026, las inscripciones de vehículos 0 km cayeron un 13% a nivel nacional y un 9% en la provincia, pero las de Toyota Hilux crecieron un 8% interanual en territorio neuquino. En septiembre, la brecha fue aún mayor: el mercado retrocedió un 11% en el país y un 1% en Neuquén, mientras la pick-up avanzó un 30% frente al mismo mes de 2025.

Ese mes se patentaron 236 Hilux en Neuquén, casi tantas como las 248 unidades correspondientes al total de vehículos 0 km registrados en La Rioja en el mismo período. Los datos de Acara y Nippon Car dimensionan el peso del modelo en una provincia atravesada por el desarrollo de Vaca Muerta.

“Los datos demuestran lo que está pasando en Neuquén y también su potencial”, sostuvo Massuh. “Estamos viendo que esto va a continuar creciendo y tenemos muchas expectativas”, agregó.

El directivo señaló que la demanda nacional también se está reconfigurando, con una participación creciente de provincias vinculadas con actividades extractivas. Al respecto, además de Neuquén, Massuh mencionó a Río Negro, Catamarca y San Juan.

Hilux, emblema de Toyota y de Vaca Muerta. Foto: gentileza.

En Vaca Muerta, la Hilux busca responder a las necesidades específicas del sector hidrocarburífero. Los caminos, las distancias y las condiciones climáticas exigen vehículos robustos y confiables. “Cuando le preguntás a alguien que trabaja con la Hilux cuál es su principal atributo, te dice que no tiene que mandarla a arreglar. Creo que ahí está el punto más fuerte”, explicó Massuh. Y resumió: “Es una herramienta de trabajo que no falla”.

Por el momento, la compañía considera que su estructura comercial en la región está en condiciones de acompañar el crecimiento de Vaca Muerta. “Nippon Car está preparado no solamente para atender la demanda actual, sino también las demandas futuras en la provincia”, aseguró.

En paralelo, Toyota trabaja en la próxima evolución de su pick-up emblemática. Massuh evitó adelantar detalles, pero confirmó que habrá una actualización. “Después de 12 años del mismo modelo, creemos que hay cambios que se produjeron durante todo este tiempo y que vale la pena incorporar a la camioneta”, concluyó.