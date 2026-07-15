Nippon Car alcanza un récord histórico en la venta de usados

Uno de los principales diferenciales que hoy ofrece el concesionario Nippon Car es la disponibilidad de una amplia variedad de vehículos usados.

En un contexto en el que el mercado de vehículos usados mantiene un fuerte dinamismo, Nippon Car, concesionario oficial Toyota en Neuquén y Río Negro, y referente del sector en la región, atraviesa el mayor nivel de ventas de su historia. El crecimiento responde a una estrategia sostenida durante años, enfocada en generar confianza, ampliar la oferta de unidades y brindar un servicio integral para quienes buscan renovar su vehículo.

Para Luciano Toro, gerente de Usados de Nippon Car, este presente es el resultado de un trabajo de largo plazo. «Se dio una combinación de varios factores. Venimos trabajando desde hace muchos años para que la gente confíe en nosotros y eso hoy se nota. Hay muchos clientes que vuelven a cambiar el auto con nosotros o que nos recomiendan. Además, contamos con un stock muy grande, buenas opciones de financiación y un equipo que realmente acompaña al cliente», explicó a diario Río Negro.El directivo destacó que ese conjunto de acciones permitió alcanzar un récord histórico para la empresa. «Hoy estamos viviendo el mejor momento de la historia de Nippon Car Usados y eso nos llena de orgullo, pero también nos obliga a seguir mejorando todos los días», afirmó.

Un amplio stock y mayor variedad para cada necesidad

Uno de los principales diferenciales que hoy ofrece el concesionario es la disponibilidad de una amplia variedad de vehículos usados. Según Toro, esto permite que el proceso de compra esté centrado en las necesidades del cliente y no en la disponibilidad de un modelo específico.

«La ventaja es que no tenemos que adaptar al cliente al auto que hay disponible; hacemos exactamente al revés. Como hoy contamos con un stock muy amplio, podemos buscar la opción que mejor se ajuste a cada persona, ya sea por presupuesto, por el uso que le da al vehículo o por las prestaciones que busca. Eso hace que el proceso de compra sea mucho más cómodo y que el cliente se vaya realmente conforme con la elección que hizo», señaló.

En la actualidad, la empresa dispone de una oferta multimarca que incluye modelos Toyota y vehículos de distintos segmentos y marcas, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan cambiar su unidad. «La idea es que el cliente no venga a mirar un auto, sino que encuentre el auto que realmente necesita», resumió el gerente.

Otro de los aspectos que la empresa considera clave es la seguridad al momento de adquirir un vehículo usado. Toro explicó que cada unidad atraviesa un proceso de revisión antes de ser puesta a la venta y remarcó especialmente el valor agregado que representan los Usados Certificados Toyota.

«Comprar un auto usado implica confiar, y esa confianza se gana con hechos. Trabajamos con una amplia variedad de vehículos multimarca, pero todos pasan por un proceso de revisión. Además, contamos con los Usados Certificados Toyota, que cumplen con una inspección muy exigente y ofrecen garantía, lo que brinda un respaldo extra al cliente. Lo que buscamos es que la persona compre tranquila, sabiendo que detrás de ese vehículo hay un equipo y una empresa que responden», sostuvo.

De cara a los próximos meses, Toro considera que el escenario actual representa una buena oportunidad para quienes están evaluando cambiar de vehículo. «Hoy el mercado ofrece condiciones muy interesantes. Tenemos un nivel de stock histórico, opciones para distintos presupuestos, alternativas de financiación y la posibilidad de tomar el usado como parte de pago. Todo eso hace que sea mucho más fácil concretar el cambio en un solo lugar», indicó.

Además, durante julio el concesionario mantiene beneficios comerciales especiales y el próximo sábado 18 de julio realizará una gran liquidación de usados en Perticone 1575. La jornada (de 9 a 15) incluirá promociones especiales, opciones de financiación, toma de usados y actividades para los más chicos durante las vacaciones de invierno.