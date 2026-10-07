Patentamientos: el podio se mueve y crecen las nuevas marcas

Toyota lidera el mercado con 7.820 unidades y mantiene el dominio en marcas y modelos.

El mercado automotor argentino mostró en septiembre de 2026 una leve mejora en la comparación mensual, aunque sin lograr revertir la tendencia negativa del año. Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se registraron 49.814 vehículos patentados, lo que implica una baja del 11,4% interanual frente a las 56.241 unidades de septiembre de 2025.

En la comparación contra agosto, en cambio, se observó un avance del 10,7%, ya que en ese mes se habían contabilizado 45.003 unidades. De esta forma, el acumulado de los primeros nueve meses del año alcanzó las 435.493 unidades, todavía un 13% por debajo del mismo período del año pasado, cuando el volumen había llegado a 500.497 vehículos.

El comportamiento del mercado refleja un escenario de recuperación parcial, con oscilaciones mensuales, pero todavía condicionado por la caída interanual y una demanda que no logra estabilizarse de manera consistente.

Toyota lidera y hay pelea entre los grandes

En el análisis por marcas, el mes volvió a mostrar una fuerte concentración en los principales jugadores del mercado, con un podio prácticamente estable pero con tensiones en el resto del ranking.

Toyota volvió a liderar el mercado con 7.820 unidades, consolidando su posición de referencia. En segundo lugar se ubicó Fiat con 5.447 patentamientos, mientras que Volkswagen completó el podio con 5.321 unidades, muy cerca de la segunda posición.

Detrás del trío de punta, Ford alcanzó 4.997 unidades, sosteniendo un ritmo competitivo, y Chevrolet cerró el top five con 4.069 vehículos. Más atrás, Renault (3.629), Peugeot (2.433) y Citroën (1.597) mantuvieron su participación habitual dentro del mercado.

Uno de los datos más relevantes del mes volvió a estar en la presencia de nuevas tecnologías y marcas de origen chino. BYD se ubicó novena con 1.584 unidades, consolidando su ingreso entre las diez automotrices más vendidas y confirmando la expansión de los vehículos electrificados en el país. El ranking lo completó Nissan con 1.185 unidades.

Ranking de marcas – septiembre 2026

1. Toyota – 7.820

2. Fiat – 5.447

3. Volkswagen – 5.321

4. Ford – 4.997

5. Chevrolet – 4.069

6. Renault – 3.629

7. Peugeot – 2.433

8. Citroën – 1.597

9. BYD – 1.584

10. Nissan – 1.185

Dominio de pickups y crecimiento SUV

En el ranking por modelos, la estructura del mercado argentino volvió a ratificar una tendencia ya instalada: el liderazgo de las pick ups y el crecimiento sostenido de los SUV, especialmente en el segmento compacto.

La Toyota Hilux encabezó el listado con 3.036 unidades, reafirmando su posición histórica como el vehículo más elegido del mercado local. En segundo lugar se ubicó la Ford Ranger con 2.221 patentamientos, mientras que el podio lo completó la Ford Territory con 1.975 unidades, consolidándose como uno de los SUV más demandados.

En el cuarto lugar apareció la Volkswagen Amarok (1.970), muy cerca de la Ranger, lo que refleja la fuerte competencia en el segmento de pick ups medianas. El quinto puesto fue para el Fiat Cronos (1.702), que continúa siendo el sedán más vendido del país.

Entre las novedades del mes, el Toyota Yaris Cross (1.549) volvió a ganar terreno dentro del segmento de SUV compactos, mientras que el Peugeot 208 (1.181) y el Toyota Corolla Cross (1.133) mantuvieron una performance estable. El ranking lo completaron el Volkswagen Tera (1.120) y el Chevrolet Onix (1.106).

Ranking de modelos – septiembre 2026

1. Toyota Hilux – 3.036

2. Ford Ranger – 2.221

3. Ford Territory – 1.975

4. Volkswagen Amarok – 1.970

5. Fiat Cronos – 1.702

6. Toyota Yaris Cross – 1.549

7. Peugeot 208 – 1.181

8. Toyota Corolla Cross – 1.133

9. Volkswagen Tera – 1.120

10. Chevrolet Onix – 1.106

Un mercado que sostiene a los líderes

El cierre de septiembre confirma un escenario de fuerte concentración en los principales grupos automotrices, con Toyota consolidando su liderazgo tanto en marcas como en modelos clave del mercado argentino. Sin embargo, también se observa una progresiva diversificación, impulsada por el crecimiento de SUV compactos y la aparición cada vez más visible de marcas de origen chino.

En paralelo, el mercado continúa mostrando una recuperación parcial mes a mes, aunque sin lograr todavía revertir la caída acumulada del año. La competencia en los segmentos más dinámicos se intensifica, mientras la oferta se amplía y el consumidor evalúa con mayor cautela cada decisión de compra.