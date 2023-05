Qué es el «swap de monedas» con China y para qué sirve

La escasez de divisas es el eje rector de la crisis que atraviesa la economía nacional desde hace al menos cinco años. Precisamente fortalecer las arcas del Banco Central es uno de los objetivos de la misión diplomático que acaba de emprender el Ministro de Economía Sergio Massa, junto a una nutrida comitiva de funcionarios y dirigentes políticos del oficialismo.

La noticia que se dejó trascender desde la cartera económica es que durante los encuentros bilaterales se busca «ampliar el swap de monedas con la República Popular de China«, y que eso ayudaría a engrosar las escuálidas reservas de divisas con las que cuenta hoy el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La pregunta de la mayoría es «en qué consiste» un swap de monedas, que tipo de compromisos implica, y cuál podría ser el efecto real sobre la economía nacional de la ampliación del swap con una de las dos economías más importantes del mundo.

Qué es un swap de monedas

La traducción literal de la palabra «swap» es en español «intercambio». En otras palabras un «swap de monedas» es «intercambio de monedas». Se trata de un contrato mediante el cual los bancos centrales de dos países se comprometen a canjear sus respectivas monedas.

En el caso particular de Argentina y China, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) entrega pesos a la República Popular de China y el Banco Popular de China (BCP) entrega yuanes a la Argentina. El intercambio se pacta por una suma máxima, y se va aplicando en cuotas, según las partes lo consideren necesario.

En la práctica, el swap de monedas le permite al BCRA incrementar la disponibilidad de divisas de forma casi automática, haciendo efectivo el intercambio de monedas con China, y conviertiendo los yuanes en dólares estadounidenses.

El mecanismo le permite al BCRA utilizar los yuanes, canjeándolos por dólares, en cuyo caso al finalizar el swap, debe «devolver» los yuanes que haya utilizado más el interés correspondiente.

Vale decir que al utilizar e ingresar los yuanes, los mismos incrementan el activo del BCRA como divisas y al mismo tiempo el pasivo, al registrarse como una deuda. Es el motivo por el que suele decirse que el swap de monedas no altera el balance de reservas del BCRA.

Además, otra de las ventajas del swap de monedas con China es que el BCRA puede entregar yuanes a los importadores que deben realizar pagos por compras al país asiático, liberando la disponibilidad de los dólares en existencia para otros usos o destinos.

¿Qué impacto puede generar el swap en las reservas?

Lo cierto es que el acuerdo de swap de monedas suele resultar una noticia de mayor impacto político que económico, y expresa principalmente la voluntad de los países involucrados de estrechar lazos comerciales y diplomáticos. Sin embargo, rara vez el swap implica un notable incremento en las reservas de divisas.

Un claro ejemplo es el primer swap de monedas con China, el cuál se firmó en el año 2009 por un monto equivalente a los u$s 9.000 millones. En aquel primer acuerdo, los yuanes no eran de libre disponibilidad, es decir, Argentina no podía activar el swap unilateralmente.

Comitiva. El ministro Sergio Massa aterrizó en China junto a Máximo Kirchner y a Miguel Pesce.

El balance del BCRA indica que en los años sucesivos la utilización de yuanes que efectivamente aplicó nuestro país fue marginal, y ni siquiera llegó al 1% del total del acuerdo original de intercambio de monedas.

En esta oportunidad, el Presidente del BCRA, Miguel Pesce, quien forma parte de la comitiva oficial que acompaña al ministro Sergio Massa, pretende que el acuerdo se extienda al doble del monto que está vigente al día de hoy.

En la actualidad el swap de monedas entre Argentina y China es por u$s 5.000 millones, y el objetivo del gobierno es llevarlo hasta los u$s 10.000 millones. La idea de Massa es encontrar distintos mecanismos que permitan dar certidumbre frente a la escasez de divisas, y fortalecer la posición de la entidad monetaria en el mercado cambiario.

Dato u$s 10.000 Los millones que abarcaría el swap de monedas con China al regreso de la misión diplomática del ministro Sergio Massa.