Cuál es el «después de la Ley Bases» para las inversiones

“Se vende con la noticia”, explican una y otra vez quienes tienen más experiencia operando acciones y bonos en el mercado de valores. El viernes, post aprobación de la Ley Bases, el mercado local promedió precios a la baja tanto en bonos soberanos como en acciones del panel líder.

El mes de junio cerró con bonos en dólares en rojo: -2.5% para el GD30D, en tanto los más largos (35 y 38) perdieron -5% en este junio. En tanto las acciones, solo Valo, TGSU2, Tran, Mirg y Come cerraron con rendimientos positivos entre las de mayor capitalización bursátil.

Lo que ya he mencionado en otras columnas anteriores, quedó en claro en la jornada del día viernes: ya estaba en precios la validación de la salida de todo el paquete de modificaciones que aprobara el poder legislativo. Pero entonces: ¿el mercado no festeja con euforia la noticia? No, es que ya lo hizo antes. El mercado solo deja en claro una vez más, con esta reacción sin subas astronómicas en una rueda, que sabe anticiparse a ciertos escenarios.

Grandes conocedores de otras épocas, los operadores de mayor trayectoria (tanto locales como internacionales) saben que esta vez no van a “pagar por ver”. Hasta acá acompañaron con gran euforia entre los meses de enero y mayo las subas más pronunciadas de los activos locales.

Recordemos que en épocas de gobierno macrista, el gran entusiasmo por el libre mercado dejó huellas imborrables en quienes confiaron en esos cambios que luego no fueron validados por las mayorías.

Por lo que esta vez, quienes lideran los portfolios de inversiones más grandes y que en aquella oportunidad perdieron millones de dólares dando rienda suelta a la euforia del cambio, van a ser sin dudas los más cautelosos. No llevarán a mansalva papeles argentos a diestra y siniestra. Será un esperar al segundo semestre y ver qué nuevas medidas le serán más oportunas a la credibilidad del proyecto político.

Sin dudas el escenario iba a ser muy diferente si pensamos que la ley se trababa o no salía. Ya que lo que “pagó” el mercado hasta hoy fue la posibilidad de demostrar gobernabilidad por parte del Ejecutivo.

Sin la salida de la ley, el mercado hubiera marcado bajas realmente importantes porque sin dudas lo que está en juego en esta primera etapa de un gobierno diferente, es su credibilidad a la hora de proponer cambios significativos.

¿Cuál es ahora la nueva parada? Sin dudas la salida del cepo y la eliminación del sinfín de restricciones en esa materia. O sea: cambios en el régimen monetario.

“El cambio del régimen monetario es parte de nuestra segunda etapa de nuestro Gobierno”, aseguró Adorni este viernes. En tanto que Javier Milei indicó que «Ya pasó la etapa del déficit cero y ahora se viene el cambio de régimen monetario«

Y a medida de que surjan las novedades, evaluaremos si estamos para seguir traccionando subas en el Mercado local. Recomiendo en este punto nos corramos de nuestros gustos u opiniones por lo que debería ser a nuestro juicio un buen plan económico y le demos espacio a los datos relevantes que necesitamos para tomar decisiones que ayuden a nuestras carteras de inversión. Te dejo algunas alternativas para que monitoreemos juntos en los próximos meses:

Perfiles conservadores

Entre las acciones de energía de mayor volumen operado, podemos observar como sólida alternativa a Pampa Energía (PAMP). Empresa líder integrada de energía de Argentina, con participación en cadenas de valor de electricidad y gas. Opera en varios segmentos aportando diversificación estratégica. Horizonte de inversión: no menor a 12 meses.

NDT25 – Bono de la provincia de Neuquén 2030. Creemos que al estar resguardado por las regalías petroleras y tener legislación extranjera (ley NY) es una excelente alternativa para lograr una renta en dólares más que interesante. Estamos frente a un bono denominado “subsoberano”, un activo de riesgo bajo para alocar pesos y atarlos a la devaluación del mep. Próximo pago de cupón octubre 2024. Amortiza en dólares Semestralmente. A estos valores la TIR (tasa interna de retorno) que obtendremos es de 13% anual en dólares.

Perfiles Moderados/Agresivos

BYMA – Bolsas y Mercados de Argentina (BYMA). La reciente adopción de la tecnología de Nasdaq y el exitoso lanzamiento del nuevo Sistema de Custodia respaldan esta decisión, proporcionando mayor liquidez y eficiencia en las operaciones. Consideramos que BYMA, con su posición sólida y proyecciones de crecimiento, aportará a la diversificación y potencial de rendimiento de largo plazo.

IRSA – El consenso de Mercado es que el segundo semestre traerá, gracias al blanqueo que acaba de ser aprobado, la reactivación del Sector de la Construcción y vemos atraso en el precio de esta compañía que es la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA es una empresa argentina líder en inversiones inmobiliarias, fundada en 1943. Es la única compañía en su industria que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Comercio de Nueva York.

YPF – Es una buena opción para nuestra cartera de inversiones. YPF (YPFD) tuvo un excelente primer trimestre en 2024, con ingresos de USD 4.310 millones y una ganancia neta de USD 657 millones, mostrando un crecimiento significativo. La producción de petróleo y gas también subió, promediando 526.000 barriles por día, con casi la mitad proveniente de Vaca Muerta, una de las reservas más importantes del país.

Además, YPF está avanzando con grandes proyectos como el oleoducto Vaca Muerta Sur, que permitirá exportar más petróleo y aumentar sus ingresos futuros. Con estos resultados sólidos y proyectos prometedores, creemos que YPF tiene un gran potencial de crecimiento, haciendo de esta empresa una excelente opción para agregar a nuestra cartera.

BMA – Banco Macro se posiciona como uno de los actores clave en el ámbito financiero de Argentina, un país con un mercado emergente, ofreciendo oportunidades de crecimiento y expansión. Es uno de los tres bancos de mayor volumen. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que el máximo actual no se acerca al máximo registrado previamente en el 2018. Creemos que el sector bancario va a traccionar un poco de lo que es el Índice Merval y a este papel puntualmente le queda recorrido para alcanzar su nivel pre paso.

Por último, los bonos soberanos que si bien han ofrecido en lo que va del año subas del 45% en dólares les queda historia por recorrer. Pagan su cupon el 9 del mes próximo. Para un perfil un tanto más agresivo en estos precios, si avanzamos hacia un riesgo país cercano a los 1000 puntos podemos pensar que les queda recorrido aún hacia potenciales subas de entre el 17% y 20%.

El baluarte aquí sigue siendo el AL30D con su lucha por pasar la barrera de los US$60 y tal vez, con algo de nuevas noticias en materia cambiaria, logre comenzar un nueva senda de crecimiento y mejora en sus paridades.