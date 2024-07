Javier Milei no da tregua al Congreso y dialoguistas debaten cómo seguir tras la Ley Bases

Sancionada la Ley Bases, La Libertad Avanza no da tregua en el Congreso. Mientras los bloques dialoguistas debaten puertas adentro cómo plantarse frente al Gobierno de Javier Milei luego de darle las “herramientas” para que pueda gestionar, el mandatario ya anunció que enviará otro ambicioso proyecto de ley que tiene como autor a Federico Sturzenegger, quien se prepara para sumarse al gabinete libertario. Se viene una nueva etapa en el Congreso y la duda es si LLA tendrá los mismos aliados o le espera un escenario de mayor complejidad para legislar.

Al filo de dejar atrás la etapa de la Ley Bases, que consumió los primeros seis meses de La Libertad Avanza al frente del Poder Ejecutivo, los bloques dialoguistas comenzaban a debatir puertas adentro los pasos a seguir.

Por caso, en el PRO, que hasta ahora se mostró como un “aliado incondicional” de La Libertad Avanza, todo puede cambiar. Con el desembarco de Mauricio Macri al frente del partido que él mismo fundó, crecen las chances de que los amarillos –al menos un sector importante– empiecen a diferenciarse del oficialismo.

Habrá que ver cómo saldan las diferencias internas: es que en el Congreso conviven los “bullrichistas”, que ven con buenos ojos confluir con La Libertad Avanza, y los amarillos que apuestan a recuperar la identidad PRO, de cara a los comicios del año que viene. La postura que tomen los senadores al momento de la votación del pliego de Ariel Lijo, candidato de Milei para completar una vacante en la Corte Suprema, podría ser la primera pista de cómo encaran esta nueva etapa.

En Diputados, horas antes de que finalmente se sancionaran la Ley Bases y el Paquete Fiscal, la disyuntiva del bloque Hacemos Coalición Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto era otra. Por un lado, se ubican los diputados que plantean que, en el interregno que se abrió hasta la presentación del Presupuesto 2025 (que debe ser antes del 15 de septiembre) deben correrse del centro de la escena. Entre los que sostienen esta postura se encuentra el propio rionegrino.

El planteo es sencillo: si el Congreso no abre las puertas para tratar proyectos opositores, Milei no los podrá utilizar como “chivo expiatorio”. No les podrá achacar la suba del dólar, del riesgo país o cualquier índice que se dispare, como hizo días atrás. Insisten con que el problema de Milei no es el Congreso, sino la gestión. Con la sanción de la Ley Bases, ya le dieron las herramientas para gestionar.

Por otro lado, prevalece la postura de diputados como Margarita Stolbizer, también de Hacemos, plantean que desde el Poder Legislativo se deben dar respuestas a la sociedad, como hicieron semanas atrás con la aprobación de la nueva fórmula previsional, que, además, recompone la inflación de enero.

En la Coalición Cívica barajan que el Congreso debería abocarse a los temas institucionales, que quedaron en la gatera tras cuatro años de gobierno de Alberto Fernández. Por ejemplo, Boleta Única de Papel o Ficha Limpia.

Congreso sin tregua: régimen penal y «Ley de Hojarascas»

Mientras los dialoguistas se debaten cómo pararse frente al Gobierno en esta nueva etapa y de qué manera apropiarse del Congreso, los libertarios ya bombardean al Poder Legislativo con nuevos proyectos.

A las pocas horas de la sanción de la Ley Bases, el viernes por la mañana, Milei anunció en LN+: “Vienen más reformas estructurales, la semana que viene hacemos el nombramiento de Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama ‘Ley de Hojarascas’, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico”.

Al mediodía de ese mismo viernes, los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente, anunciaban en conferencia de prensa el envío de un proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delinquen.

Con esta estrategia, los dialoguistas se las deberán ingeniar para no ser el chivo expiatorio del Ejecutivo y, de paso, comenzar a trabajar en su propia agenda, con la mira puesta en las elecciones 2025. La duda es si, con un nuevo bombardeo de leyes, tendrán margen o volverán a ser arrastrados por la agenda libertaria.