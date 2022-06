Vuelve a ser redituable cruzar a Chile para ir de compras

Neumáticos. El producto más buscado por la enorme diferencia de precio.

Los habitantes de Río Negro y Neuquén conocen al detalle una vieja tradición. La de cruzar a Chile en viaje de compras, aprovechando la enorme brecha de precios que existe en infinidad de productos a raíz de la diferencia de cambio. La ganancia promedio supera en general el 100%, pero en muchos casos supera el 200% y en artículos puntuales es de hasta el 460%.

La pandemia que acechó a principios de 2020, interrumpió la posibilidad de viajar al vecino país durante más de dos años. Finalmente el pasado 1 de mayo las fronteras fueron reabiertas, y miles de argentinos volvieron a encontrar la oportunidad de acceder a cientos de productos a precios muy acomodados, e incluso encontrar artículos que en Argentina están vedados por las restricciones a la importación.

Mucho más barato en Chile

Una recorrida rápida por diferentes artículos permite advertir de inmediato la notoria diferencia en el valor de artículos idénticos, de igual marca y modelo, que se adquieren a un precio sensiblemente menor solo por cruzar la frontera. Cada peso argentino equivale en la actualidad a 6,8 pesos chilenos. El cálculo para la conversión es por lo tanto el precio nominado en pesos chilenos, dividido por 6,8.

En el rubro tecnológico, el artículo estrella son los smartphones. El conocido Samsung S21 con 128 Gb de memoria puede encontrarse en la tienda Falabella por el equivalente en pesos argentinas a $73.527. El mismo aparato puede adquirirse en Mercado Libre Argentina por $174.999. La diferencia de precio es del 138%.

El iPhone 13 Pro Max con 256 Gb de memoria, se consigue en Chile por el equivalente a $142.645 pesos argentinos. En nuestro país el mismo equipo se vende a $351.126, una brecha del 106%.

Telefonía. La distancia en los precios de los equipos supera largamente el 150%.

Llega el mundial de Qatar y uno de los productos más buscados son los televisores. Un TV OLED marca LG de 55′ cotiza del otro lado de la frontera a $142.645 pesos argentinos. Las tiendas argentinas venden el mismo TV (igual modelo y marca) por $250.000. La diferencia es del 75%.

En cuanto al calzado, un par de zapatillas Adidas modelo X9000 L4 tanto en el modelo para mujeres como para varones, cuesta en Chile $10.292 pesos argentinos. De este lado de la frontera un par idéntico sale $29.990, es decir un 191% más.

Pensando en el día del padre, la brecha de precios es muy considerable.

Una afeitadora Phillips modelo S1121 se consigue en tienda Ripley de Chile por $2.645 pesos argentinos. En Argentina, el mismo artículo de idéntica marca y modelo cuesta $6.599. Un 149% más.

Los smartwatch son otro de los regalos preferidos para papá. El reloj inteligente Huawei GT 2 puede comprarse en Chile por $14.704 pesos argentinos. De este lado de la frontera, Mercado Libre lo ofrece por $34.999, un 138% más caro.

Celulares, tablets o notebooks son considerados artículos de uso personal y están exentos del pago de impuestos. De igual forma sucede con la indumentaria o el calzado. La recomendación es comprar artículos pequeños y de uso individual.

Por último, una de las cosas más buscadas por los argentinos en el país trasandino son los neumáticos. Por cuestiones relacionadas a la restricción de importaciones, hay tipos y modelos de cubierta que directamente no están disponibles en Argentina. Pero las que sí se consiguen en el país, cuestan dos y hasta cuatro veces más caras que en Chile.

Solo por dar dos ejemplos, la cubierta Bridgestone 205/60 R16 que en Chile sale $17.939 pesos argentinos, en nuestro país se paga $58.940. La diferencia es de 228%.

En tanto la Goodyear 265/60 R18 Wrangler AT, utilizada para vehículos como la VW Amarok o la Toyota Hilux, cuesta en Chile $25.057 pesos argentinos mientras que en nuestro país se vende por $141.844. La distancia de precios llega a la friolera de 466%.

Respecto a los neumáticos existe una restricción impuesta por AFIP que exige una certificación de seguridad para los repuestos automotrices antes de ingresar al país. Los neumáticos no cuentan con esa autorización, y por lo tanto si aduana detecta el ingreso de los mismos al país, puede aplicar multas e incluso decomisar la mercadería. No obstante, los argentinos que buscan cubiertas en Chile en general realizan el cambio del otro lado de la frontera, lo que dificulta que los neumáticos nuevos sean detectados una vez que se encuentran cubiertos de barro y nieve.

Antes de viajar

Antes de viajar a comprar, hay que tener claro al menos dos cosas.



La primera es que la Resolución 3751/1994 de la Administración Nacional de Aduanas establece los límites en cuanto a las compras que pueden realizarse en el exterior e ingresarse al país sin pagar impuestos. Si el ingreso al país es por vía terrestre, ese límite se ubica en u$s 300. No obstante, los artículos pequeños como celulares, tablets o notebooks son considerados artículos de uso personal y están exentos del pago de impuestos. De igual forma sucede con la indumentaria o el calzado. A fin de no tener inconvenientes, la recomendación es comprar artículos pequeños y de uso personal.

Reapertura. Los pasos fronterizos con Chile reabrieron a principios de mayo.



La segunda, es que las compras realizadas en el exterior con tarjeta de crédito, son contabilizadas por las entidades bancarias en dólares, y luego convertidas a pesos al tipo de cambio oficial más impuestos (30% Impuesto País + 35% Adelanto de Ganancias). Hay que tener muy presente que el tipo de cambio utilizado no es el del día de la compra, sino el vigente al día de cierre del resumen de la tarjeta.

Buena opción es hacerse de la moneda antes del viaje, sea en dólares billete o bien adquiriendo moneda chilena en Argentina. La valoración de los pesos argentinos una vez en Chile, es menor.



Dato 466% Es la diferencia de precios que puede lograrse al comprar las cubiertas de una camioneta en Chile.