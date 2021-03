El Bolsón se quedó sin la energía que llega de Chubut

Debido a los incendios en la zona noroeste de la provincia de Chubut, el martes por la tarde se interrumpió el suministro de electricidad a El Bolsón desde el sur, único punto de conexión con el sistema interconectado. Toda la demanda de la ciudad rionegrina es abastecida por la central térmica que funciona con gasoil.

También se afectaron pequeñas localidades cercanas, especialmente Ñorquinco, donde hay electricidad gracias a equipos más pequeños de Edersa, con un horario acotado de 8 a 24.

La otra fuente de electricidad que tiene El Bolsón, la centra hidroeléctrica Río Escondido, de la empresa Hidden Lake (Joseph Lewis), no tiene suficiente disponibilidad de agua para hacer funcionar su turbina.

Las líneas quedaron en medio de las llamas (Gentileza)

Fuentes de Edersa dijeron que, mientras no se interrumpa la provisión de gasoil (que llega desde el norte, donde por ahora no hay focos de incendio) y no se registren fallas, la central térmica alcanza para abastecer la demanda actual de El Bolsón.

La línea que llega desde Chubut ya es precaria de por sí, y suele ser la causante de deficiencias en la prestación del servicio. Es, aun así, el abastecimiento más barato.

La central térmica fue reequipada en los últimos meses (Gentileza)

Edersa había encarado en los últimos meses el reemplazo de los equipos antiguos de la central. Además, se hizo "un reacomodamiento total de las instalaciones y se modernizaron tableros dado que a partir de ahora se pueden telecomandar los alimentadores. Además, se acondicionaron las instalaciones para, en un futuro, instalar dos equipos más de gas", dijeron desde la empresa.