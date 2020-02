“El Infinito” une el mundo del arte y la ciencia

“El Infinito” fue el libro de Pablo Bernasconi que le valió el premio Alija, el más importante para la literatura infantil y juvenil argentina, entregado por la asociación que nuclea al sector en el país. Desde el 21 de febrero, se lleva a cabo la muestra, una ampliación interactiva del libro publicado en 2018, en el espacio Soria Moria. Y ahora, el artista propone conversatorios sobre el mismo tema porque resulta… infinito.

“Todo esto partió del libro que es la parte poética y mi curiosidad por el infinito que es apasionante”, resumió Bernasconi.

En relación a los conversatorios, Bernasconi dijo que la idea es convocar a los profesionales científicos que colaboraron para darle forma a la muestra. “Me tuve que asesorar mucho con esta gente y fueron terriblemente generosos”, expresó Bernasconi.

“Me pareció egoísta –agregó– dejar la información que me había dado esta gente solo para mi. Y me pareció que estaba bueno replicar estas conversaciones con público alrededor. Compartir y democratizar esa información. La gente no tiene acceso a físicos del Balseiro”.

El diálogo con los profesionales se llevará a cabo cada domingo de marzo a las 19 en Soria Moria, frente a la entrada del parque municipal Llao Llao.

Las charlas están destinadas a un público adulto y habrá un espacio para hacer preguntas. La entrada es libre y gratuita.

“Se trata de tomar el concepto del infinito desde la óptica de la astrofísica, la cuántica, las matemáticas e incluso de la filosofía. Nos corremos un poco de la ciencia dura para transportar el concepto del infinito a las ciencias humanas”, señaló Bernasconi.

El artista aseguró que el diálogo con los científicos será distendido.

“Vamos a intentar bajar esa información. Cuando hablamos de física cuántica, a veces, se pone denso. Por eso, vamos a tratar de abordarla en forma de arte”, indicó.

El libro “El Infinito” disparó la muestra que además de exhibir las 30 obras originales y sus textos, se complementa con material didáctico e interactivo y artefactos tangenciales que colaboran con el entendimiento del concepto infinito.

La muestra puede visitarse hasta fines de abril, los días viernes, sábados, domingos y feriados de 18 a 21. En este caso, el acceso también es gratuito. “Es sobre el infinito desde todas las ópticas posibles. Cuesta explicarlo pero hay de todo. Desde el limbo cristiano hasta el proceso de la voluntad de Schopenhauer”, añadió.

Programación de los conversatorios

1 de marzo: el físico Guillermo Abramson

8 de marzo: el físico Marcelo Kuperman

15 de marzo: Virginia Montoro, Mayte Juan Martha Ferrero (del ámbito de las matemáticas)

22 de marzo: Karen Hallberg (física de partículas)

29 de marzo: Nahuel Michalski, filósofo