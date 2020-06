El nuevo Plan Gas y las áreas con la Resolución 46

De acuerdo al borrador difundido del ya bautizado Plan Gas 4, el programa que Nación diseña contempla una suerte de contractualización del mercado del gas para la generación y la distribución por un volumen total de hasta 70 millones de metros cúbicos diarios.

Ese valor implica casi la mitad de la producción máxima que alcanza el país en pleno invierno, por lo cual desde las empresas consultadas coincidieron en señalar no sólo el impacto que tendría en el segmento sino que además permitiría a las firmas poder cumplir con el requisito casi contractual del plan que es una cláusula de deliver or pay del 100%, es decir que si la operadora no entrega la producción pactada deberá pagar una penalidad.

Como complemento de este avance en una contractualización del mercado del gas, se instrumentaría una cláusula inversa de take or pay (tomar o pagar) del 75% que permitiría a las productoras tener una garantía de que cobrarán el aporte diferencia.

Y Además al pactarse renovaciones mensuales de esos contratos permitiría ajustar a la realidad estacional los volúmenes demandados.

Las operadoras consultadas enfatizaron que esperan conocer la letra chica final del plan, dado que advirtieron que así como quieren interiorizarse sobre las exportaciones, dado que el plan permitiría exportar hasta 8 millones de metros cúbicos por día en los meses valle, surgieron muchas dudas sobre qué sucederá con los desarrollos que están dentro de la Resolución 46.

Ese plan finaliza en diciembre de 2021 por lo que ambos coexistirán, pero no queda en claro a las firmas consultadas si de su producción por cuenca se descontarán los yacimientos o la producción que está bajo ese paraguas, si habrá alguna suerte de veda para esos yacimientos o si podrán aspirar a contar con dos incentivos.