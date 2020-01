El padre del policía asesinado en Cutral Co pide justicia

Desde las puertas del Policlínico de Neuquén, donde despidieron los restos del joven cabo de la policía Luis Nahuelcar, los familiares del efectivo manifestaron su desdicha y pidieron justicia. El efectivo recibió un tiro en la cabeza ayer y en horas de la noche confirmaron su muerte, el padre del cabo advirtió a los responsables y dijo con dolor: "no quiero agregar otra tragedia a mi familia, pero que va a pagar va a pagar, por las leyes o como sea".

Los familiares de Nahuelcar se trasladaron de Zapala y desde ayer se encontraban en Neuquén capital. Este mediodía, luego de la ablación de órganos, el cuerpo del joven policía fue puesto a disposición de la fiscalía para realizar la autopsia y luego hacer el traslado de los restos hacia Zapala, donde velarán los restos.

El padre de Nahuelcar, Luis Alberto, manifestó que en las últimas horas recibió mucho apoyo y expresó disculpas "a los que no pude responder, en mi estuvieron todos. Es que ayer era un día muy complicado porque se me estaba yendo mi hijo".

Acompaño el pedido de #Justicia del Suboficial Mayor retirado Luis Nahuelcar, padre del cabo de la #Policía de la Provincia del #Neuquén, asesinado ayer 1º de Enero en #CutralCó, oriundo de la ciudad de #Zapala, Luis Gabriel Nahuelcar. pic.twitter.com/amefrEWIdc — 🌱Carolina Rambeaud (@CRambeaud) January 2, 2020 Las palabras de Luis Alberto Nahuelcar, padre del efectivo asesinado.

Explicó que todavía no han mantenido contacto con la fiscalía para conocer el avance de las investigaciones y que por el momento no quieren saber detalles. "Ahora quiero llevarme a mi hijo a Zapala conmigo y hacer el duelo con la familia, y después ver como sigue la investigación", manifestó.

Añadió que le hizo una promesa a su hijo en el lecho de muerte: "hace un rato que fue la última vez que lo vi, le prometí que voy a hacer lo posible para que esto cambie, no pueden seguir matando policías. Acá cuando la policía hace algo en cumplimiento de su deber para la justicia el policía ya entra condenado o juzgado, es culpable sin haberse probado nada. Los delincuentes hasta que no se demuestra lo contrario son inocentes", se quejó.

Por último se dirigió a la persona que le dio el tiro, y lanzó una advertencia, "yo no soy vengativo, no quiero agregar otra tragedia a mi familia, pero que va a pagar va a pagar, por las leyes o como sea. Va a pagar por todo el daño que le hizo a la familia. No se llevó a un policía, al policía lo dejamos de lado. Se llevó a mi hijo, a mi hijo mayor", finalizó entre lágrimas.

le voy a pedir si me esta escuchando este delincuente, esta persona que le quito la vida a mi hijo, yo no soy vengativo, no quiero agregar otra tragedia a mi familia, pero que va a pagar va a pagar, por las leyes o como sea. Va a pagar todo el daño que le hizo a la familia

no se llevó a un policía, al policía lo dejamos de lado, se llevó a mi hijo, a mi hijo mayor se llevó