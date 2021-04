Empleados de Garbarino reclaman en la sucursal del bajo de Neuquén

Empleados de Garbarino realizan una ruidosa protesta en la sucursal de la zona del Bajo de Neuquén. Con bombos, redoblantes y aplausos se manifiestan frente al comercio de artículos electrónicos que tiene sus persianas cerradas.

El secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio, Ramón Fernández detalló en La Red Neuquén que la empresa no acreditó la totalidad del salario de marzo –anunció que iba a dar un adelanto del 25 por ciento que no se hizo efectivo-, no paga los aportes de obras sociales de los trabajadores y además no cumplieron con el bono de fin de año.

Fernández manifestó que esta situación afecta a 70 trabajadores de las sucursales de Neuquén capital y Rincón de los Sauces, que no tienen garantizada la cobertura del servicio de salud.

La situación de Garbarino comenzó en Octubre de 2019. Fernández indicó que la empresa “inició un proceso de cambio de titulares, y estuvo a punto de ser concursada”. Luego, en 2020, comenzó con el pago desdoblado del salario.

La misma situación se dio en Neuquén, Bahía Blanca, Trelew, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Plata. “La mayoría de los lugares donde se ha radicado no han dado respuestas” mencionó el gremialista.