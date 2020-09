En Roca, los domingos se podrá salir pero sólo al mercado del barrio

El municipio de Roca adhirió, parcialmente, a la resolución del Ministerio de Salud de Río Negro. De esta forma, hasta 28 de septiembre inclusive, el esquema de actividades habilitadas en Roca es el siguiente:

a) Supermercados totales, supermercados y autoservicios: podrán abrir de 8 a 20 con cierre del comercio los días domingos.

b) Almacenes, despensas, kioscos, verdulerías y otros: Podrán abrir de 8 a 20 hs. de lunes a sábados y de 8 a 13 hs. el día domingo (a diferencia de lo que propuso provincia que es el cierre total)

c) Comercios de productos no esenciales y activididades de servicios no esenciales (centro de belleza y estética, peluquerías, barberías, actividad que requiera atención administrativa, profesiones liberales, etc.): Podrán brindar atención al público de lunes a sábado hasta un máximo de ocho horas diarias, en la franja comprendida entre las 9:00hs y las 20:00hs, cada comerciante deberá tener visible el horario elegido en la puerta de ingreso de cada comercio. Permanecerán cerrado los días domingos.

d) Restorantes, bares, cafés y establecimientos similares: Podrán funcionar de lunes a sábado de 8 a 20 hs. con atención al público conforme los protocolos vigentes, y únicamente mediante la modalidad de retiro de productos elaborados y delivery entre las 20 hs y las 24 hs. Se permitirá la atención al público en el horario de 20 hs a 24 hs los días jueves, viernes y sábado. El día domingo solo servicio de delivery hasta las 24hs.

e) Gimnasios, academias de danzas y afines: Podrán funcionar de lunes a sábados de 9 a 21hs con el cumplimento estricto de los protocolos aprobados por Resolución N°3017/20 del Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro y lo detallado en el Anexo I para las academias de danzas y afines.

f) Actividades deportivas, al aire libre: Estará permitida la realización de actividades al aire libre de forma individual en el horario de 9:00hs a 20:00hs, de lunes a sábado, respetando las pautas de comportamiento relativas al distanciamiento social.

g) Obra privada: Con un máximo de hasta cinco (5) obreros por obra, uno cada 70m2, más el director de obra y representante técnico. Dicha actividad estará sujeta a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que determina el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales, provinciales y locales.

h) Trabajadoras y trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares y servicio doméstico.

i) Actividades religiosas: individuales en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía, correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos. En ningún caso, tales actividades podrán consistir en la celebración de ceremonias que impliquen reunión de personas. Permanecerán cerrado los días domingos.

Queda prohibida la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos; y la práctica de cualquier deporte donde participen más de diez personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los y las participantes.

Además recordaron a los vecinos de Roca que no está habilitada la circulación el día domingo. La apertura de comercios esenciales de cercanía hasta las 13 hs. está prevista para que, excepcionalmente, aquellos vecinos que por algún motivo no pudieron aprovisionarse de alimentos con anterioridad, puedan hacerlo el día domingo.

Además reiteraron a la población las principales acciones para prevenir contagios del virus COVID-19:

– No asistir a eventos o reuniones sociales de ningún tipo.

– Usar correctamente el barbijo o tapaboca.

– Realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o eventualmente con soluciones de alcohol al 70%.

– Ventilar ambientes y desinfectar superficies.

– No compartir mate.

– No compartir utensilios de cocina.

– Salir únicamente para compras esenciales.

– En caso de salir, mantener un mínimo de dos metros de distancia con otras personas.

– Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

– Estornudar en el pliegue del codo.

– Al regresar a casa desinfectar manos y objetos que ingresen del exterior.

– En caso de presentar síntomas como fiebre, tos o dolor de garganta, o dificultad respiratoria, no salir del domicilio y comunicarse al 911.