En un año, el eclipse solar más rionegrino de la historia

ECLIPSE TOTAL DE L SOL Bella Vista San Juan 02/07/2019 Foto: Rafael Mario Quinteros

Falta un año y Viedma se prepara para el eclipse solar que se registrará el 14 de diciembre de 2020. Un acontecimiento único que, se estima, generará un movimiento de casi 400.000 personas en toda la provincia, con la costa como epicentro.



Pasado el mediodía, en el momento que el sol esté en su cenit, la región podrá observar el fenómeno durante casi tres horas y por espacio de dos minutos será de noche en pleno día.



El eclipse se podrá observar en forma parcial en Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y desde cualquier punto de nuestro país, sin embargo, será total en la zona comprendida por Junín de los Andes, Piedra del Águila, Ramos Mexía, Valcheta, Las Grutas, Bahía Creek y La Lobería, donde la luna ocultará al sol en su trayecto de oeste a este debido la rotación de la Tierra. El inicio está previsto a las 11.43 en la zona cordillerana de Neuquén y finalizará a las 14.47 en la costa Atlántica rionegrina.



Será total en una estrecha franja de unos 100 kilómetros de ancho y a ambos lados y en una zona de miles de kilómetros de ancho, los observadores verán un eclipse parcial.



En Río Negro, se estima que unos 400 mil turistas visitarán la provincia para observar el eclipse, lo que significará casi duplicar los habitantes de la provincia.



El viedmense Facundo Albacete es doctor en Astronomía, investigador independiente del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro y se entusiasma al describir que “en durabilidad es un eclipse meramente argentino y en especial rionegrino”.



En los últimos años este profesional se destacó por acercar la su especialidad a la gente con un trabajo conjunto con la municipalidad de Viedma que le permitió organizar charlas y observaciones con telescopio en esta ciudad y el balneario El Cóndor y también fue determinante en la realización de la Reunión Anual de la Asociación Argentinas de Astronomía que en agosto pasado se reunió en la capital rionegrina y por primera vez fuera de las grandes ciudades del país.



Ese encuentro fue el envión fundamental para que profesionales, funcionarios y vecinos comenzaran a movilizarse en Viedma de cara al importante desafío que se viene.



Albacete explicó que “el eclipse tendrá una magnitud infrecuente”, en especial por el hecho que “que pase tan cerca de nosotros. Es algo enorme y la gente tiene que entender que lo más conveniente es moverse hacia la zona de la totalidad, Viedma tendrá un 99% pero no es la totalidad y lo que se busca es eso.



Las autoridades provinciales realizarán el viernes 13 de diciembre, en el balneario El Cóndor, un lanzamiento de la campaña para promover el turismo relacionado al eclipse solar y trabajaban en eso junto a la Asociación Argentina de Astronomía. Es que el fenómeno convoca a científicos y curiosos. Tal es así que se una pareja de Estados Unidos, vendrá a casarse ese día.

Recorrido

En la zona será en El Cóndor y va a durar 1 minuto y 58 segundos (la noche) y los mejores lugares serán Lobería o Bahía Creek” con una duración de 2:08.



Agregó que “la velocidad de rotación de la Luna determina el tiempo del eclipse y después sol y luna siguen sus trayectos y se apartan. Esa sombra se proyecta hacia la Tierra, arranca al sur de Hawai en el Pacífico, atraviesa Los Andes, se desplaza de oeste a este, pasa por la parte sur de Neuquén y entra en Río Negro cerca de Ramos Mexía, Valcheta, la sombra coincide con la trayectoria de la ruta 23 y luego Las Grutas, San Antonio Oeste, el Camino de la Costa y el último punto que la sombra toca tierra es en Lobería. Después la sombra sigue apartándose por el mar casi hasta la costa de Sudáfrica”.



Los eclipses se dan en forma periódica, “puede haber unos siete en un período de once años” pero “la mayoría son anulares o parciales, la totalidad pocas veces se da” dijo Albacete y sostuvo que “es similar al que se dio en San Juan, en julio pasado, pero ese fue sobre el atardecer y éste será en pleno mediodía, con el sol arriba, con su máxima intensidad y de golpe oscurece y se va a hacer de noche”, por eso lo hace especial y genera expectativas.

200 dólares, y hasta 300, podrá costar pasar la noche para esa fecha en Viedma y se estima que no alcanzarán los lugares.

Cuidados para una correcta observación

“Hay que tomar precauciones”, explicó Albacete para quienes quieran observar el fenómeno y contó que desde la Asociación Argentina de Astronomía “estamos trabajando, elaborando documentos para sacarlos próximamente porque me enteré que hay gente que está comprando los lentes de máscara de sol, y eso no ayuda en nada”.

Contó que “hay algunos mecanismos para hacer en forma casera, pero hay que tener mucho cuidado” y agregó que “no hay que utilizar radiografías, ni lentes con vidrio de sol, salvo DIN 14 que es la opacidad que aconseja la AAA”.

Tomar riesgos no vale la pena porque “la observación directa o con mala protección puede producir daños severos de las córneas, podés ver la mancha del eclipse el resto de tu vida”, aseguró.

Sobre el tema dijo que trabajan con la Asociación Argentina de Oftalmología.

Dónde se ocultará el sol totalmente by rionegrocomar on Scribd

Llegarán de todo el mundo, hasta para casarse

Una pareja de Estados Unidos que se casará en pleno eclipse, en la localidad de Ramos Mexía, adonde llegará con unos 70 invitados. La confirmación de la ceremonia nupcial la realizó a Télam el operador turístico Nahuel Alonso Escencia.



Numerosos hoteles y espacios de alojamiento de la región recibían consultas por estos días de potenciales visitantes desde Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, Israel, Alemania y España, entre otros.

Es por esos que la zona de influencia deberá prepararse para la alta demanda de unas 400 mil personas.



Es especial para quienes practican el astro turismo porque “hay gente que a distintos lugares del mundo para seguir los eclipses de Sol” dijo Albacete.

En la Comarca también deberá a atender todo lo referente a alimentación, traslado y merchandaising.



En cuanto a la preparación para la población local habrá dos Nodos centrales. Albacete estará en la zona Atlántica y Mariana Orellana en el Nodo Andino “y vamos a hacer charlas para los docentes de escuelas para trasladarlas a los alumnos y también realizaremos charlas públicas, tanto sobre la explicación de cómo se produce el eclipse hasta el modo en que se debe observar”.