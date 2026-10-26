Audiencia pública por Argentina LNG en Río Negro: cómo inscribirse para poder participar

Río Negro busca garantizar el acceso a la información y la posibilidad de realizar aportes a la ciudadanía. Foto gentileza.

En el marco del proceso de evaluación ambiental del Proyecto Argentina LNG, Río Negro realizará una audiencia pública el próximo 16 de noviembre en Sierra Grande, con una convocatoria que continúa abierta para la ciudadanía. La audiencia pública permitirá la participación ciudadana en la evaluación ambiental del proyecto, que contempla infraestructura para el transporte, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como autoridad de aplicación, pone a disposición de la ciudadanía la documentación técnica y los formularios correspondientes a los cuatro componentes del proyecto, garantizando el acceso a la información y la posibilidad de realizar aportes antes de las decisiones administrativas que correspondan.

El proyecto comprende cuatro Estudios de Impacto Ambiental: Gasoducto Dedicado, Unidades Flotantes de Licuefacción (FLNG), Poliducto y Complejo Industrial. En conjunto, contemplan infraestructura para el transporte de gas hacia la zona costera, su licuefacción en el Golfo San Matías, el transporte de líquidos y condensados y su recepción y fraccionamiento en instalaciones terrestres de Río Negro.

La audiencia se realizará el lunes 16 de noviembre, desde las 8, en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, ubicado en calle 28 de octubre S/N. Quienes deseen hacer uso de la palabra deberán completar previamente el formulario correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental sobre el cual quieran exponer. Una misma persona podrá inscribirse en uno, varios o los cuatro estudios, con un máximo de cinco minutos de intervención por cada uno.

Toda la información está disponible en: https://rionegro.gov.ar/programa/779/audiencia-publica-por-el-proyecto-argentina-lng. Por consultas vinculadas con la audiencia y el procedimiento de participación, se encuentra habilitado el correo electrónico audienciaspublicas.ambientern@gmail.com.

La evaluación ambiental constituye una herramienta central para acompañar la nueva etapa productiva de Río Negro, con procedimientos técnicos, acceso público a la documentación y espacios para que la comunidad pueda expresar sus observaciones.

Los formularios permanecerán habilitados hasta el miércoles 11 de noviembre a las 8. Toda la información se encuentra reunida en un único espacio de la web oficial del Gobierno de Río Negro, donde se puede acceder a los cuatro formularios de inscripción, uno por cada Estudio de Impacto Ambiental, el resumen del Proyecto Argentina LNG, los expedientes y la documentación ambiental disponible para consulta y descarga, el formulario de acreditación para medios de comunicación.