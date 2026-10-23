Reforma en el Mercado Eléctrico Mayorista: qué cambiará en las tarifas y el servicio

Este proceso se inició hace un año con la Resolución 400/2025. Foto gentileza.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, dispuso mediante la Resolución 293/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, una nueva etapa en la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

La medida persigue tres objetivos: menos burocracia para los grandes usuarios, más libertad de contratación y más competencia en la generación.

Para dar mayor flexibilidad a la demanda, la resolución facilita que los grandes usuarios contraten su energía directamente en el mercado mayorista. Las industrias, comercios y empresas con demandas relevantes podrán incorporarse al MEM todos los meses como Grandes Usuarios Mayores (GUMA) o Menores (GUME). Hasta ahora sólo podían hacerlo en ventanas trimestrales.

El nuevo procedimiento simplifica los trámites, fija plazos acotados para cada etapa y reemplaza la aprobación tácita por una autorización expresa de la Secretaría de Energía. Regirá desde el 1° de diciembre de 2026.

Más energía térmica para el invierno

En la misma línea, la resolución amplía de manera progresiva la proporción de su producción que las centrales térmicas existentes pueden comprometer en contratos con los grandes usuarios.

Así, quienes ingresen al mercado contarán con más oferta disponible para cubrir su demanda, en especial durante los meses de mayor consumo. El límite actual del 20% avanzará de la siguiente forma:

● Desde abril de 2027, antes del próximo invierno: 60%

● Desde abril de 2028: 80%

● Desde el 1° de enero de 2029: sin restricciones, un año antes de lo previsto originalmente

A partir de 2027, los generadores con gestión propia de combustible tendrán mayor margen para ofertar por debajo de los valores de referencia y competir por el despacho. En paralelo, se reducirá en forma gradual el margen admitido por encima de esos valores.