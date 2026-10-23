Vaca Muerta mira al Pacífico: Puerto Coronel explora negocios en la mayor feria petrolera de Argentina

El cónsul general de Chile en Neuquén, Alejandro Gibbons Munizaga, destacó la ventaja de conectar la provincia con los puertos del Biobío y la necesidad de fortalecer pasos fronterizos como Pino Hachado y Pichachén para sostener nuevos flujos comerciales. Foto gentileza.

Con su producción de petróleo en niveles récord y nuevas inversiones orientadas a la exportación, Vaca Muerta se ha consolidado como el principal motor energético de Argentina. En ese escenario, una delegación de Puerto Coronel participó en AOG Patagonia 2026, realizada entre el 19 y el 22 de octubre en Neuquén, con el objetivo de ampliar su participación en la cadena de suministro de la industria y proyectar al Biobío como una vía de conexión con los mercados del Pacífico.

La feria reunió a más de 550 empresas y estuvo marcada por nuevos anuncios de inversión en energía e infraestructura. En julio, Argentina alcanzó una producción récord de 916 mil barriles diarios de petróleo, de los cuales Vaca Muerta aportó 643 mil. La formación concentra además el 61% de la producción de gas del país.

Para Puerto Coronel, la oportunidad se apoya en una relación que ya existe. Durante la última temporada movilizó más de 3.000 contenedores de productos agroindustriales provenientes de Neuquén, principalmente manzanas, peras y jugos concentrados, con destino a América Latina, Estados Unidos y Europa. A ese flujo se han comenzado a sumar cargas de proyecto vinculadas con el crecimiento productivo de la provincia.

“Tenemos una relación concreta con Neuquén y queremos hacerla crecer. No venimos solo a presentarnos: hoy movilizamos carga agroindustrial de la provincia y también estamos recibiendo cargas de proyecto. Para determinados insumos provenientes de Asia, ingresar por el Pacífico y continuar por tierra hasta Neuquén puede significar menores tiempos de tránsito y costos competitivos frente a las rutas del Atlántico”, señaló Patricio Román Lois, gerente general de Puerto Coronel.

Desde la representación chilena en Neuquén, el cónsul general, Alejandro Gibbons Munizaga, destacó precisamente esa ventaja. “Neuquén necesita una conexión más próxima con el océano Pacífico, porque los puertos del Atlántico están bastante lejos y muchas de las maquinarias que requiere su desarrollo se producen en países de esa cuenca. La presencia de Puerto Coronel en AOG abre una posibilidad concreta para fortalecer la conectividad y generar nuevas oportunidades para las economías de Chile y Argentina”, afirmó.

El diplomático agregó que el fortalecimiento de los pasos fronterizos será clave para transformar ese potencial en nuevos flujos comerciales, destacando el funcionamiento de Pino Hachado y la proyección de Pichachén como una conexión más directa entre el norte de Neuquén y el Biobío.

Nuevas cargas en el radar

El crecimiento de Vaca Muerta está generando nuevas necesidades de abastecimiento. Entre las oportunidades que Puerto Coronel comenzó a explorar aparecen arenas y minerales como la baritina, utilizados en procesos de perforación, además de tuberías, equipos y otras cargas de proyecto provenientes de Asia. El terminal ya ha recibido consultas asociadas a este tipo de operaciones.

Según comentó Javier Lobo Salazar, gerente Comercial del terminal, la apuesta apunta también a equilibrar una relación que hasta ahora ha estado principalmente vinculada a exportaciones argentinas, esto considerando que Puerto Coronel dispone de infraestructura para contenedores, carga general, proyecto y graneles, además de más de 100.000 m² de bodegas y servicios de consolidación y desconsolidación.

“Hasta ahora nuestra relación con Neuquén ha estado muy vinculada a cargas de exportación. La oportunidad que vemos es avanzar también en las importaciones que requiere el crecimiento de Vaca Muerta, particularmente equipos, insumos y cargas de proyecto provenientes de Asia. Ahí creemos que el Biobío puede jugar un rol más importante”, argumentó el ejecutivo.

Una oportunidad de largo plazo

En una escala mayor, el crecimiento de la producción de gas argentino abre también una discusión sobre nuevas alternativas de salida hacia mercados internacionales. El Biobío cuenta con infraestructura energética existente, incluida la red del Gasoducto del Pacífico, además de capacidades portuarias que podrían ser consideradas en un escenario futuro.

Cualquier iniciativa de este tipo requeriría nuevas inversiones, estudios técnicos, acuerdos comerciales y autorizaciones específicas. Para Puerto Coronel, por ahora se trata de una alternativa que vale la pena incorporar a la conversación sobre una integración energética y logística más profunda entre Argentina y Chile.