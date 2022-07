Bajó la cantidad de vehículos convertidos a GNC por “falta de incentivos”

Con los aumentos sostenidos en la nafta y el GNC, la primera mitad de 2022 registró un total de 48.961 vehículos convertidos a gas en el país, un 36% menos que en el primer semestre de 2021. La poca distancia entre los precios de ambos combustibles produce que “no haya incentivo” para la conversión, señalaron desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha).

El freno en las conversiones no es el único dato que refleja la actualidad de sector, sino que también se evidencia la falta de incentivos en el número de vehículos habilitados. Así lo explicó el gerente general de la Cecha, Guillermo Lego, en diálogo con Energía On.

“Si partimos del cierre de diciembre de 2020 y tomamos el cierre de junio 2021, vemos un aumento en la cantidad de vehículos habilitados de 79.058. Mientras que, si comparamos el cierre de diciembre de 2021 con el de junio de 2022, el total de habilitados creció en 20.687”, señaló Lego.

En este caso, se refleja una disminución de 73,8% en la cantidad de vehículos nuevos con obleas para circular. Estos datos se desprenden del registro hecho por Enargas sobre habilitación y conversión a GNC.

Estas diferencias surgieron a partir de marzo de 2020 «por efectos de la pandemia, con las restricciones económicas y de circulación que ello conllevó a una importante conversión a GNC de 79.058 vehículos», detalló Lego.

Sin embargo, el impulso se desaceleró «a partir del congelamiento de los combustibles líquidos desde mayo del 2021: el estímulo de ahorro por el uso del GNC como combustible disminuye«. Esta situación se acentuó ya que «pasar de líquidos a GNC requiere una inversión que seguramente en ese momento el público no estaba en condiciones de afrontar, al menos hasta febrero 2022″.

En números 36% es la caída en las conversiones que se registró durante la primera mitad de 2022

En marzo de este año recién se observa un quiebre positivo, pero no constante, por lo cual el primer semestre 2022 solo arroja esos 20.687 vehículos habilitados adicionales. En esta línea, Lego aseguró que de no distanciarse los precios de las naftas con los del GNC «el público no siente un estímulo para el cambio, aún que el costo de la conversión se puede financiar».

En este sentido, los precios de los equipos «depende de cada instalador y del costo de los componentes de cada instalación«, pero puede variar entre «algo menos de los 100.000 a 120.000 pesos».

El costo de la nafta ha registrado subas que superan los 21%, tras un congelamiento de precios en 2021 que se mantuvo en agenda hasta principios de este año. En la actualidad el litro de nafta súper en la ciudad de Neuquén se mantiene en los 101 pesos. En tanto el metro cúbico de gas está por los 69,90 pesos.

Qué sucede en la región

En particular, Río Negro y Neuquén no son las provincias que marcan la diferencia pero sí responden a la tendencia nacional que va en descenso. La primera tuvo 179 conversiones en la primera mitad de 2021 y 101 este año, registrando una disminución aproximada del 43%.

En el caso de Neuquén la caída registrada fue mayor a la de Río Negro y a la del país: tuvo 129 los primeros seis meses del 2021 y 59 en 2022, un 54% menos.

En enero de este año, tanto a nivel nacional como en las provincias se produjo la menor cantidad de conversiones. En el país se registró 6.602 vehículos, mientras que en Río Negro ese número alcanzó los nueve. En Neuquén, por su parte, llegó a seis.

En la primera mitad de 2021 a nivel nacional el punto más bajo se dio también en enero, con 10.340 vehículos convertidos. En Neuquén se replicó esta situación, dándose 15 conversiones. En tanto Río Negro tuvo su punto más bajo en junio con 19 conversiones. Cifras que superan considerablemente en cantidad a los puntos más bajos este año.

En cuanto a los puntos máximos, en marzo de este año se reflejó la mayor cantidad a nivel nacional con 9489 vehículos convertidos. No así en ambas provincias, que registraron su punto máximo en abril, con 26 vehículos registrados en Río Negro y 12 en Neuquén.

En la primera mitad de 2021 el pico máximo se dio en marzo con 16.780 vehículos convertidos. En Río Negro se dio en mayo con 39 conversiones mientras que en Neuquén fue en junio con 27.