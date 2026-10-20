Bulgheroni confirmó avances no convencionales en el Golfo San Jorge y aceleró el plan de GNL flotante de PAE

Durante su disertación en la Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026, en un panel moderado por el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, el CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni, repasó los hitos estratégicos de la compañía. Entre las definiciones más relevantes, el ejecutivo destacó los avances decisivos en la Cuenca del Golfo San Jorge para desarrollar recursos no convencionales, junto al despliegue del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y la aplicación de tecnología de vanguardia en yacimientos maduros.

Uno de los anuncios de mayor impacto estuvo centrado en el futuro operativo de Cerro Dragón, el emblemático yacimiento maduro ubicado en la provincia de Chubut. Frente al desafío que representa la declinación natural de las áreas convencionales, Bulgheroni enfatizó que la compañía rediseñó por completo su filosofía de trabajo para extender la vida útil del activo y abrir una nueva frontera productiva en la región.

En ese sentido, el CEO confirmó que las pruebas no convencionales realizadas en la cuenca están arrojando resultados prometedores para el futuro de la operación. “Se va a desarrollar una producción no convencional, no tengo dudas”, afirmó, al detallar que los pozos exploratorios perforados tiempo atrás permitieron comprobar que la formación es técnicamente compatible con un esquema no convencional.

A través de un diseño de completación adaptado, con dos pozos piloto y 20 etapas de fractura a 2.500 metros de profundidad, PAE logró obtener producción de shale gas en el Golfo San Jorge. Si bien Bulgheroni aclaró que aún se trata de una etapa inicial que requiere mayor delimitación, remarcó que este hallazgo abre una oportunidad histórica para revitalizar la cuenca a partir de recursos no convencionales.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), durante su exposición en la AOG Patagonia 2026. Foto Emiliano Ortíz.

Innovación tecnológica y terciaria en campos maduros

A la par de la búsqueda de recursos no convencionales, PAE lleva adelante un plan integral de eficiencia operativa para mantener la competitividad de sus operaciones convencionales. La estrategia combina un ambicioso programa de recuperación terciaria con el despliegue de digitalización en el terreno.

En materia de recuperación asistida, la empresa avanza en un plan que contempla la instalación de 22 plantas de polímeros en Cerro Dragón, de las cuales tres pruebas piloto ya se encuentran en fase activa de producción para movilizar mayores volúmenes de fluido.

En cuanto al uso de tecnología, la compañía implementó un sistema de monitoreo remoto para supervisar los más de 6.000 activos distribuidos en los 3.500 kilómetros cuadrados del yacimiento. Un escuadrón de 20 drones realiza vuelos diarios equipados con cámaras térmicas, procesando cerca de 500 imágenes por jornada mediante inteligencia artificial desde el centro de operaciones en Comodoro Rivadavia para detectar fallas y fugas en tiempo real.

El esquema exportador de GNL y plazos de ejecución

Respecto al negocio del gas natural a gran escala, Bulgheroni repasó la arquitectura del proyecto de GNL articulado junto a YPF y otras operadoras del sector. El ejecutivo subrayó la importancia del liderazgo de la petrolera de bandera y la visión de integración que guió la iniciativa: “Siempre tuvimos la lógica de meter la mayor cantidad de productores”, destacó, al tiempo que valoró la generosidad de Horacio Marín y el acompañamiento de YPF”.

Un aspecto clave de la estrategia fue la adopción de una solución flotante (FLNG) para la licuación del gas. Según explicó el CEO de PAE, esta modalidad mitiga suspicacias financieras y comerciales, permitiendo al país capturar con rapidez las oportunidades de precio en el mercado internacional: “El tener ya un barco flotante nos dio la posibilidad de capturar esa ola de precios altos que vemos que nunca se sabe cuándo termina”.

Sobre los plazos de ejecución, el directivo se mostró optimista respecto al cumplimiento del cronograma trazado. “Los plazos vienen bien, en julio del año que viene van a tener terminados los caños. El año que viene llega el barco. Yo creo que para fin de octubre se estará produciendo. El otro se está produciendo en China y empezará a producir en 2028/2029”, precisó.

La gestión de la abundancia

Al analizar el escenario del mercado del gas en el mediano plazo, Bulgheroni sostuvo que Argentina experimentará una “dinámica de abundancia y no de escasez”, lo que ubicará al país entre los diez principales productores mundiales de gas en la próxima década. Esta disponibilidad de recursos obligará a extender la cadena de valor interna mediante proyectos petroquímicos, como la producción de fertilizantes, y el abastecimiento a nuevas industrias de alto consumo.

En esa línea, el CEO identificó una oportunidad estratégica en la radicación de centros de datos (data centers) de escala global, infraestructura que demanda suministro eléctrico continuo y sustentable a largo plazo. “En estos proyectos el gas es central. Argentina tiene grandes producciones de gas, tenemos en la Patagonia recursos interesantes, mano de obra calificada. Quedan pocas locaciones libres y fuera de conflicto, y la Patagonia es una”, concluyó.