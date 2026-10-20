Al ritmo de Vaca Muerta, NAO rompe récords y proyecta su expansión al Pacífico

El gerente de Nuevos Negocios de NAO se acercó al stand del Diario RÍO NEGRO. Foto: Emiliano Ortíz.

La masiva convocatoria de la AOG Patagonia 2026 refleja el momento de expansión que atraviesa la industria energética en la región. Así lo señaló Rodrigo Arias, gerente de Nuevos Negocios de NAO, quien destacó el crecimiento de la actividad y los desafíos que plantea para las empresas que forman parte de la cadena de valor. «Cuando dicen Vaca Muerta derrama, ¿qué mejor ejemplo que esto?» afirmó.

La compañía, que ya cuenta con 26 años de trayectoria, fue testigo de la declinación del convencional y el resurgimiento del no convencional, junto con todas las nuevas prácticas y desafíos que conlleva.

En ese sentido, Arias contó que tuvieron que hacer inversiones en tecnología para procesar el nuevo petróleo, que tiene otras características respecto a la que «estaban acostumbrados». «Somos una refinería, pero nos gusta vernos como una empresa de servicios con combustible propio», relató.

«Cuando dicen Vaca Muerta derrama, ¿qué mejor ejemplo que esto?», afirmó. Foto: Emiliano Ortíz.

Cuando se le consultó si la empresa hace todos los combustibles o algunos específicos, sostuvo que NAO es una refinería con «combustibles de nicho». Explicó que realizan solventes alifáticos para el mercado industrial, aguarrás, y diésel, que es su principal producto.

«Hacemos combustibles para buques, todo lo que es Bahía Blanca, hidrovías… y estamos mirando para el Pacifico, en Chile«, añadió.

El récord de NAO en medio del boom de Vaca Muerta

Respecto a si es complicado procesar el crudo de Vaca Muerta para diesel debido a su liviandad, señaló: «uno pierde rendimiento, pero con los aditivos adecuados se puede dar con la performance que necesita cada motor. Como somos de nicho, vamos a buscar justamente donde podemos buscar valor con esa calidad«, comentó.

El balance de 2026 es positivo para la compañía, que se encamina a romper sus propios récords históricos de producción, ventas e incluso de inversión. En términos de volumen, superó el registro del año anterior en un 35%, con 168.000 metros cúbicos de petróleo. Además, para 2027 aspiran a estar en un 40% por encima de esa marca.

«No dejamos de ser una pyme, eso es importante de destacar», añadió Arias, orgullosamente.

En un escenario de aumento de precios del barril por la guerra en Medio Oriente, indicó que los productos que tienen marcadores internacionales acompañan a tener un mayor ingreso para apalancar las inversiones.

En cambio, admitió que el caso del diésel es más complejo, debido al buffer que se aplica actualmente «entendiendo los momentos de la gente». «Hay que tener paciencia y entender que este es a largo plazo», añadió.

De cara a los próximos años, afirmó que el objetivo es diversificar en nuevos nichos, consolidar la nueva escala con la que van a debutar, así como avanzar en nuevos negocios en Chile. «El Pacífico es otro mercado, es interesante y hay que verlo», concluyó.