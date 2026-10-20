Marín aseguró que “Argentina va a generar más de US$ 58.000 millones en exportaciones”

El presidente y CEO de YPF Horacio Marín estuvo presente en la septima edición de la Argentina Oil and Gas Patagonia 2026 en Neuquén. En su pasó por el Stand del Diario Río Negro brindó delcaraciones en relación a la producción de la empresa y los proyectos energéticos a cargo de la empresa. “YPF está por alcanzar 250mil barriles propios, vamos bien”, aseguró.

“No cabe ninguna duda que esto se va para arriba, estamos aumentando la actividad, estamos haciendo cuentas y tenemos mas de 1500 personas más de las que teníamos el año pasado en lo que es rics, set y estamos subiendo la producción”. Si bien destacó los avances, sostuvo que aún queda la ejecución fuerte.

YPF planea pisar el acelerador en cuanto a la producción, hicimos 18 equipos nuevos de trabajo “va a ser una sorpresa el numero que ypf va lograr el año que viene en diciembre, “va a ser importante”, sostuvo. “nuestro objetivo es que tengamos mayor producción. Para ello, necesitamos aumentar la capacidad de exportar”, explicó.

Proyectos VMOS, Argentina LNG y plazos de exportación

Según precisó, el 26 de noviembre es un día clave por la firma del FID del proyecto Argentina LNG y aún queda la finalización de VMOS. “Argentina va a exportar más de 58 mil millones de dólares en exportaciones”, aseguró. Marín apuntó que solo queda la licitación de los caños y la compra de los buques licuefactores con el objetivo de exportar gas desde Vaca Muerta.

Ante la pregunta de cuando arrancan las exportaciones del proyecto VMOS, Marín precisó “yo creo que en marzo empiezan, hay que llenar el caño y estamos viendo lo que fue acordado y quizá mucha compañia prefieran precios altos y exportar. Creemos que durante todo enero y febrero del año que viene se llevarán a cabo y empezaremos exportar en marzo.”

Según explicó, si se tiene en cuenta los 100 mil barriles de exportaciones que preveen que alcance Argentina LNG, podría lograr alcanzar los 2 millones de barriles diarios.

Para Marín la infraestructura de exportación y los proyectos de LNG posicionan a Vaca Muerta como el motor clave de divisas. Foto Emiliano Ortíz.

Decisiones estratégicas y el marco económico

Respecto a los cambios de rumbo en las alianzas internacionales y la salida de la petrolera malaya Petronas, Marín respaldó con firmeza las determinaciones adoptadas por la conducción actual: “Creo que fueron las decisiones correctas las que tomamos para apostar por los proyectos. Estamos haciendo cosas que con nadie las habríamos hecho, es el contrato número 28 que cerramos”. Asimismo, valoró el compromiso técnico dentro de la compañía: “Estoy orgulloso de la polenta que le pone toda la gente de YPF a estos proyectos, es algo fantástico para Argentina”.

El CEO enfatizó que el despliegue del LNG forma parte de un trabajo cotidiano que involucra a toda la estructura, ahora respaldada por una base de accionistas ampliada: “Ahora tenemos 300 mil nuevos dueños con las compras de acciones”.

En relación con el marco normativo y las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre la convergencia entre la política económica y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Marín se mostró alineado: “Es correcto. Si él lo dijo, que es el presidente, está muy bien, estoy de acuerdo. Lo que cambia a los países es la inversión, es la generación de riqueza”.

Precios en el mercado interno y el horizonte 2031

El incremento en la oferta energética de Vaca Muerta también tendrá un impacto directo en la economía doméstica. “Con todo lo que estamos haciendo, en Argentina el gas no es un commodity. Los países que tienen energía son un país de energía barata, por ende va a tener energía barata”, explicó. En ese sentido, detalló que el volumen de 70 millones de metros cúbicos diarios de gas asociado que aportará el no convencional empujará hacia abajo las tarifas de la materia prima: “El precio del gas va a ser bajo”, sostuvo.

En cuanto a la nafta y los combustibles líquidos, detalló la política de amortiguación frente a las oscilaciones internacionales: “Estamos en un buffer. Los conflictos de la guerra pueden subir el precio, pero por ahora seguimos con el buffer y nos vamos ubicando. Después, si termina siendo un precio estructural, el precio de la nafta será estructural”. Sobre el rol del de la petrolera de bandera, aclaró: “YPF es una empresa que ayudó, pero si la situación lo necesita, deberá cobrar la ayuda que dio”.

El proceso integral de obras y desarrollo contempla un horizonte de maduración que se extenderá durante los próximos años. De cara al 2031, momento en que se prevé la concreción total del complejo exportador, Horacio Marín graficó el cierre de su gestión con una meta personal: “Mi objetivo es abrir la válvula en 2031 y poder tomarme vacaciones con mis nietos” concluyó.