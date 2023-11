Combustibles: el precio de la nafta acompañó de cerca a la inflación en Neuquén 

Los precios de los combustibles han seguido un sendero de aumento progresivo en el año atado a congelamientos y acuerdos como herramienta para contener la inflación. En total, hubo incremento promedio de 115% teniendo en cuenta las subas de la nafta súper, premium y el gasoil grado 2 y gasoil grado 3 (Premium). El combustible que más aumentó en el año fue la nafta súper.

En Neuquén Capital, el año empezó con el litro de nafta súper en las estaciones de YPF a 131,5 pesos. Hoy, días antes de terminar noviembre y previo a la transición de gobierno, el precio es de 300 pesos. La diferencia supone un aumento del 128,5%, posicionándose como el combustible que registró más subas en lo que va de año.

Según un relevamiento hecho por Energía On, en el caso de la nafta Premium, el 1 de enero valía 168 pesos el litro en Neuquén Capital. Esta última semana de noviembre llegó a 374 pesos, lo que equivale a una suba del 122,6%.

Respecto al gasoil grado 2, en enero, antes de la primera suba, salía 173,6 el litro y hoy está en 368 pesos, un incremento del 111,9%. El gasoil Premium pasó de valer 232,2 en enero a 466 en noviembre, lo que significó un aumento del 100,6%.

Vale remarcar, que los precios referidos en esta nota, tanto el registrado en enero como el actual, pertenecen a las estaciones de servicio de la petrolera de mayoría estatal YPF. Entre las principales banderas es la que tiene precios más baratos en los surtidores. En el caso de estaciones de Puma, Axion y Shell, suelen tener los valores son más caros.

Si se los compara con el Indice de Precios al Consumidor (IPC) para Neuquén Capital, no debería tenerse en cuenta las subas de noviembre, ya que el mes aún no terminó al momento de elaborar este artículo, por lo que no hay datos sobre este mes. Según el indicador, el IPC de octubre en Neuquén tiene un acumulado anual de 122,3%.

Hasta terminado octubre, las naftas aumentaron un 80,7% y gasoil, un 64,6% en promedio, ambos por debajo del IPC de Neuquén Capital. En noviembre se produjeron dos aumentos de combustible: las naftas aumentaron en promedio 24,2% y el gasoil se incrementó 25%. Se trata de una de las subas más altas en el año, por lo que habrá que ver si todavía hay margen de diferencia con el IPC.

Combustibles: Desde Precios Justos al congelamiento, cómo sucedieron los aumentos en el año

Durante el año, los precios de los combustibles se fueron determinando a partir de acuerdos con el Gobierno. Vale señalar que no son fijados por Nación, sino que son las refinerías la que los determinan sin necesidad de su aprobación.

Entre las partes se realizaron acuerdos sectoriales, como el congelamiento de precios, con los que el Gobierno buscó aminorar los aumentos. Esto se reflejó en los primeros meses del año, donde los combustibles formaron parte del programa Precios Justos del ministerio de Economía de la Nación.

Esta medida estableció una suba escalonada desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023. Contando desde enero y a nivel país, el aumento previsto era de 11,5%. Terminado marzo se decidió extender la participación de los combustibles en el programa con subas mensuales del 4% promedio en el país hasta agosto. Ese mismo mes, una vez terminado el acuerdo, se registraron dos subas.

Los aumentos de combustible en agosto fueron del 4,5% y otro del 12% promedio en el país. Sin embargo, más allá del acuerdo, el precio de la nafta y el gasoil en Neuquén Capital tuvo aumentos mayores: desde enero hasta agosto subió un promedio acumulado del 68%.

La segunda suba en agosto se dio tras las elecciones Primarias PASO, donde se produjo una devaluación del 22% en la moneda nacional y hubo reacción de los mercados internacionales. Días después, el gobierno nacional acordó con las refinadoras el congelamiento de los precios del combustible hasta fines de octubre.

Algunos días antes de que terminara se registró una suba del 3% en promedio para el país. Este mes la región del Alto Valle comenzó a presentar problemas de abastecimiento que luego se replicaron en noviembre en varias provincias.

Durante noviembre hubo dos aumentos de combustible: el primero se dio a principios de mes, antes del balotaje presidencial (del 10% promedio), y el segundo fue la semana pasada (del 15% promedio) tras los resultados.