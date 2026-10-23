Crown Point Energía inicio una campaña de perforación por US$ 7,27 millones en el Golfo San Jorge

El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal recorrió junto a funcionarios y trabajadores las áreas concesionadas a Crown Point, al inicio de una nueva campaña de perforación. Foto gentileza.

Crown Point Energía perforará tres pozos en Koluel Kayke y Piedra Clavada, en el norte de Santa Cruz. Uno de ellos explorará la formación D-129, considerada de interés por su potencial hidrocarburífero. En este marco, recientemente el gobernador Claudio Vidal recorrió las áreas concesionadas a Crown Point Energía en la Cuenca del Golfo San Jorge, en el norte de Santa Cruz, para supervisar el inicio de una nueva campaña de perforación.

Crown Point perforará tres pozos en Koluel Kayke y Piedra Clavada. El programa se ejecuta con el equipo de perforación SAI 383, perteneciente a San Antonio Internacional, y apunta tanto al desarrollo de reservas existentes como a la exploración de nuevas formaciones geológicas.

En el área de Koluel Kayke se perforarán dos pozos. El KK-2002 estará orientado al desarrollo de reservas de las formaciones Mina del Carmen y Caleta Olivia. Por su parte, el KK-2003 incorporará un objetivo exploratorio sobre la formación D-129, a partir de los resultados obtenidos en una intervención previa en el pozo vecino KK-1299, donde se registró aporte de petróleo desde esa formación.

El tercer pozo, PC-2005, se ubicará en Piedra Clavada y estará destinado al desarrollo de reservas de Mina del Carmen y Caleta Olivia.

Los trabajos permitirán, además, investigar la continuidad de la primera formación en el sector limítrofe entre ambos yacimientos.

Durante la recorrida, el gobernador puso especial énfasis en la perforación prevista sobre la formación D-129, uno de los objetivos exploratorios de la campaña.

“En esta campaña de tres pozos hay uno que puede marcar la diferencia. Es el segundo pozo que va a hacer la operadora, a una profundidad de 2.500 metros, en la zona D-129, algo que sabemos que tiene un gran potencial, pero donde hasta el momento faltaban inversiones de este tipo que nos permitan hacer un análisis más profundo”, señaló.

Vidal sostuvo que avanzar con este tipo de trabajos es importante no solo para sostener la recuperación de la producción, sino también para ampliar las posibilidades de desarrollo futuro de la actividad petrolera en Santa Cruz.

En ese sentido, indicó que el Gobierno provincial mantiene conversaciones con otras operadoras para promover nuevas perforaciones y avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el traspaso de áreas que anteriormente estaban bajo la órbita de YPF.

Incentivos a la inversión y recuperación de equipos petroleros

El mandatario también vinculó el inicio de esta campaña con el esquema de incentivos implementado por la Provincia para promover nuevas inversiones. Entre las medidas mencionó la reducción de tres puntos porcentuales en las regalías para operadoras que asumen compromisos de actividad.

Según explicó, la continuidad de este beneficio volverá a discutirse con las empresas en marzo del próximo año, con condiciones vinculadas al sostenimiento y la generación de empleo y a la incorporación de nuevos equipos de perforación, workover, pulling y flowline.

Vidal señaló que el objetivo es generar condiciones para que las inversiones vuelvan a orientarse hacia Santa Cruz, en un escenario nacional en el que gran parte de los recursos del sector se concentran en Vaca Muerta.

“La apuesta fuerte es ir a proyectos como este, a la zona D-129, a la actividad no convencional”, afirmó. Además, mencionó que existen conversaciones con empresas estadounidenses y canadienses para impulsar nuevas iniciativas hidrocarburíferas en la provincia.

La campaña de Crown Point forma parte de los compromisos de inversión asumidos con el Gobierno provincial en 2024. A través del Ministerio de Energía y Minería, la Provincia realiza el seguimiento de los planes de trabajo de las operadoras y del cumplimiento de las obligaciones vinculadas con las concesiones hidrocarburíferas.