TotalEnergies celebró la final regional de VIA en Neuquén: el EPET N°5 resultó ganador

TotalEnergies y la Asociación MiNU celebraron ayer la Final Neuquina del Concurso VIA Argentina, concluyendo un recorrido de meses de talleres y actividades para promover la seguridad vial en escuelas de Neuquén, Centenario y Añelo. El EPET N°5 de Ciudad del Neuquén resultó vencedor y competirá en la instancia nacional con los ganadores de la final regional AMBA. Los EPET N°2 de Centenario y EPET N°14 de Neuquén recibieron menciones especiales.

La actividad se dio en el marco del Encuentro de Jóvenes Embajadores de la Movilidad Segura (JEMS), en el Espacio DUAM, donde se está llevando a cabo estos días la AOG Patagonia 2026.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia, Josefina Codermatz, encabezó el acto, que contó también con la presencia de directores provinciales, autoridades y concejales de Centenario, y funcionarios de la Universidad del Comahue, además de responsables de TotalEnergies, Asociación MiNU, Campana Dos y ONG Seguridad Vial Bien Argentino.

“Es fundamental que nuestros jóvenes sean protagonistas del Neuquén que queremos. Y es por eso, que desde el Gobierno provincial estamos muy comprometidos y trabajamos para generar diferentes espacios donde puedan expresar sus ideas, desarrollar sus capacidades y participar activamente en la construcción de proyectos», destacó la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

«La seguridad vial también es algo que nos ocupa y es importante que las juventudes se involucren, impulsen iniciativas y sean multiplicadores de conductas responsables en ámbitos educativos, deportivos, culturales y en los que se desarrollen”, agregó.

También fueron parte del evento la directora provincial de Educacion Técnica y el Ce.R.E.T., María Angelica Correa; la directora provincial de equipos técnicos y pedagógicos, Noelia Tarifeño; la asesora pedagógica del equipo de Educacion Media de la Provincia,.Anabella Coronado; el subsecretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue, Sergio Boccardi; la directora de Tránsito de Centenario, Yesica Torres; los concejales de Centenario Ruben Arias y Roman Benito Torres; y Marcela Stagnaro, directora de la Radio Sayhueque de Centenario.

“La seguridad vial y la educación son pilares centrales de la estrategia de nuestra gestión social en las zonas donde operamos. Desde TotalEnergies queremos promover conductas seguras, fortaleciendo capacidades locales e impulsando el protagonismo de los jóvenes en la construcción de una movilidad más segura para todos”, sostuvo la Gerente de Gestión y Estrategia Social de TotalEnergies en Argentina, Claudia Borbolla.

Durante la jornada, representantes de las 7 escuelas participantes del programa presentaron sus proyectos ante el jurado, integrado por la ministra Codermatz; el Jefe de Seguridad Corporativa de TotalEnergies en Argentina, Nahuel Pulleiro; el fundador y director ejecutivo de MINU Asociación Civil, Martín Galanternik; Gustavo Balmaceda por Campana Dos, y Sandra Torres, por la ONG Seguridad Vial Bien Argentino.

El encuentro incluyó además actividades lúdicas orientadas a profundizar los aprendizajes sobre liderazgo y seguridad vial, y espacios de intercambio entre los jóvenes, las autoridades locales y especialistas en la temática.

Los proyectos ganadores de la Final Neuquina avanzarán a la instancia nacional del Concurso VIA Argentina, donde competirán con los ganadores de la Final AMBA que se llevó adelante en septiembre. Luego, el ganador de ambos competirá en una final internacional por la chance de viajar a representar al país en París, Francia.