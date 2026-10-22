Tecpetrol acelera Los Toldos II: «esperamos llegar a los 70.000 barriles en 2027»

Tecpetrol avanza «rápidamente» en el desarrollo de Los Toldos II, uno de los grandes proyectos de petróleo que la compañía impulsa en Vaca Muerta. Actualmente atraviesa una intensa etapa de construcción, con unas 4.000 personas trabajando y tres equipos de perforación activos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO durante la AOG Patagonia 2026, el vicepresidente de la Cuenca Neuquina de Tecpetrol, Martín Bengoechea, explicó que la compañía ya cuenta en el área con 20 pozos en producción y que espera llevarla a unos 6.000 barriles diarios hacia noviembre o diciembre.

El objetivo actual es preparar el terreno para el salto productivo que llegará en 2027: el primer módulo de la planta de tratamiento tendrá una capacidad de 35.000 barriles diarios y está previsto que entre en funcionamiento en marzo. Un segundo módulo, de una capacidad similar, se incorporará hacia mediados del año próximo.

De esta manera, Los Toldos II apunta a alcanzar los 70.000 barriles diarios pocos meses después de la puesta en marcha de la planta.

Foto: Emiliano Ortíz.

El salto de producción llegará en 2027

Bengoechea explicó que la primera etapa del desarrollo estuvo enfocada en comprender las características del bloque y de la roca, a partir de la perforación de los primeros pozos. «Empezamos hace unos años con pozos para entender la geología y propiedad de los mismos», señaló.

Con 20 pozos actualmente en producción, el bloque se encuentra todavía en una etapa de caracterización y aprendizaje, aunque el ritmo de perforación ya comenzó a acelerarse.

«Ya estamos perforando, estamos completando los pozos, y la intervención es llenar el módulo rápidamente. Con lo cual esperamos a partir de marzo empezar el crecimiento de producción y llenar ese primer módulo de 35.000 muy rápido», explicó.

En esa línea, anticipó que la planta «va a estar a mediados del año que viene y esperamos pocos meses más tarde llegar a los 70.000 barriles diario y mantenernos en ese nivel de producción en Los Toldos II».

La expectativa de la compañía es que el crecimiento sea particularmente rápido una vez que esté disponible la capacidad de procesamiento. «El crecimiento va a ser muy rápido», comentó.

Tres equipos de perforación y una logística que se prepara para escalar

El desarrollo de Los Toldos II cuenta actualmente con tres equipos de perforación, mientras la compañía avanza simultáneamente con la construcción de las instalaciones y la terminación de los pozos.

Uno de los desafíos que acompaña el crecimiento es la logística asociada a los insumos necesarios para la actividad, particularmente la arena utilizada en las operaciones de fractura.

Según explicó Bengoechea, la arena ahora está llegando a Rincón de los Sauces y la empresa analiza instalar un centro de despacho más próximo al área para resolver la «última milla». Con esta medida, se espera que la infraestructura logística pueda acompañar el fuerte incremento de actividad previsto para los próximos meses.

Fortín de Piedra cumplirá diez años de desarrollo

Mientras Los Toldos II se prepara para dar su salto productivo, Fortín de Piedra continúa siendo uno de los principales activos de Tecpetrol y el mayor yacimiento de gas de la Argentina.

En marzo de 2027 se cumplirán diez años desde el inicio del proyecto, un período durante el cual el desarrollo en la región cambió de gran manera. «Era otra Vaca Muerta, otro nivel de desarrollo y de la roca», recordó Bengoechea.

El ejecutivo destacó los resultados que actualmente obtiene el bloque, particularmente durante los meses de mayor demanda de gas. «En los periodos invernales producimos 24 millones de metros cúbicos por día», señaló.

Más gas húmedo y 10.000 barriles diarios de líquidos

El crecimiento de la producción de gas también está acompañado por una mayor recuperación de líquidos.

Bengoechea señaló que desde enero la compañía se encuentra en torno a los 10.000 barriles diarios de líquidos, gracias a trabajos realizados para eliminar cuellos de botella y mejorar la capacidad de procesamiento.

«Desde enero de este año estamos por los 10.000 barriles de líquidos por día. Hemos ido trabajando en algunos cuellos de botella, en la planta, mejorando la confiabilidad de los equipos y logrando procesar más gas húmedo», explicó.

La optimización de las instalaciones permite así incrementar el aprovechamiento del gas producido y obtener mayores volúmenes de líquidos asociados.

Un entramado de 800 pymes detrás de Los Toldos

Según el vicepresidente de la cuenca Neuquina de la firma, la escala del proyecto también se refleja en su impacto sobre la cadena de proveedores. Actualmente, alrededor de 800 pymes de todo el país trabajan vinculadas al desarrollo de Los Toldos.

Para Bengoechea, uno de los grandes cambios que atravesó Vaca Muerta durante la última década fue precisamente la evolución de ese entramado empresarial.

«Es todo un desafío, la cuenca cambió mucho en estos 10 años: hay mucho desarrollo de empresas nuevas, mucho entendimiento de lo que necesita Vaca Muerta, pero también hay mucha más demanda y proyectos», sostuvo.

En ese contexto, Tecpetrol viene trabajando desde hace años sobre la cadena de valor a través de ProPymes. La iniciativa alcanza actualmente a más de 300 pymes y combina capacitación y asistencia técnica.

«El programa cuenta con más de 30.000 horas de capacitación, 6.000 horas de consultoría, y para este tipo de proyectos es clave porque te permite poder avanzar y llegar a tener el proyecto en las condiciones necesarias», destacó.