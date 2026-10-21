TSB apuesta a nuevos servicios para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

TSB cumple 25 años de trayectoria en 2026 y atraviesa una etapa de crecimiento y diversificación de sus servicios, con una participación cada vez más amplia en las distintas etapas de la actividad hidrocarburífera. Fue fundada en 2001 con una fuerte orientación hacia el transporte de cargas líquidas y sólidas. Sin embargo, a lo largo de los últimos años amplió su perfil y sumó nuevas líneas de negocios para atender las necesidades de una industria en permanente expansión.

“Estamos en todos lados, y hemos crecido bastante”, destacó Jeremías Acconci, gerente de Operaciones de TSB, en diálogo con Diario RÍO NEGRO durante la AOG Patagonia 2026.

Actualmente, la empresa participa en distintos segmentos de la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la perforación y la fractura hasta la producción.

Un punto de encuentro para la industria

La participación en la AOG Patagonia representa para Aconcci una oportunidad para fortalecer vínculos y generar nuevos contactos dentro del sector. «Es una gran oportunidad para encontrarse, mantener relaciones y conversaciones con distintos participantes en un mismo lugar», señaló.

En ese sentido, destacó la importancia de aprovechar el evento para conocer de primera mano las necesidades de las compañías y avanzar en nuevas oportunidades comerciales. «Hay que aprovecharlo y seguir empujando los negocios, escuchar a los clientes y las necesidades”, sostuvo.

Además, remarcó el papel que cumplen los proveedores dentro de los nuevos proyectos, ya que «son los que en definitiva te acompañan en los nuevos proyectos».

Tecnología para ganar eficiencia

Uno de los ejes sobre los que trabaja TSB es la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar sus servicios y avanzar hacia propuestas cada vez más integrales. En ese marco, Acconci explicó que la compañía está enfocada en sumar líneas de servicio que permitan brindar soluciones más completas y optimizar las operaciones de sus clientes.

«Buscamos llegar con mejores propuestas. Incorporamos tecnologías nuevas con las cuales buscamos ser mucho más eficientes en la operación», afirmó.

Dentro de esa estrategia también aparece la inteligencia artificial, una herramienta que la empresa comenzó a analizar como parte de sus procesos y servicios.

«Realmente te ayuda mucho, hay que aprovecharlo», señaló el gerente de Operaciones, en referencia al potencial de estas herramientas para mejorar el funcionamiento de las operaciones.

Vaca Muerta y el empleo regional

Durante la AOG Patagonia, un tema de conversación recurrente es la búsqueda de empleo en el sector hidrocarburífero dentro de la región, cuyo mercado laboral es atrayente pero exige capacitaciones.

Respecto a este eje, el gerente de operaciones comentó: «Está a la vista lo que representa. Ya no es sólo futuro, potencial, sino que Vaca Muerta es hoy, ya está en pleno desarrollo y nosotros vamos acompañando a la industria y las operadoras».

En ese contexto, destacó el rol que tienen las empresas regionales para generar empleo y formar nuevos trabajadores que puedan incorporarse a la actividad.

Según explicó, el crecimiento de TSB también busca traducirse en oportunidades para ambas provincias. «Tenemos colaboradores de ambas provincias, gente nueva que se suma a la industria, para quienes tenemos nuestros programas de capacitación», señaló.

Una empresa regional con nuevos desafíos

A 25 años de su fundación, TSB encara el futuro con el objetivo de profundizar la diversificación que comenzó en los últimos años y continuar ampliando su participación en la cadena de valor hidrocarburífera.

La compañía busca seguir incorporando servicios, tecnologías y herramientas que le permitan responder a las necesidades de sus clientes y acompañar el crecimiento de la producción.

«Seguiremos incorporando nuevas líneas de negocios, viendo las necesidades de nuestros clientes, y acompañando en el desarrollo de Vaca Muerta», concluyó Acconci.